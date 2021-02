„Stranger Things“ ist eine der beliebtesten Serien auf Netflix – zurecht, wie wir finden! Der Gruselfaktor für die vierte „Stranger Things“-Staffel soll besonders hoch sein und ein Ende der Kult-Serie ist (zum Glück) noch nicht in Sicht! Jetzt postete ein Star der Serie auf Instagram einen wirklich krassen Post, der deutlich macht, wie stolz die Person auf ihre Rolle ist. Wir sagen: Das kannst du auch sein!

„Stranger Things“-Star postet empowernde Nachricht

Niemand anderes als der heimliche Star der dritten Staffel, Priah Ferguson, schrieb herzerwärmende Worte an die Fans und alle jungen Schwarze auf der Welt. Bekannt ist die Schauspielerin den meisten Leuten vielleicht eher als Erica Sinclair, die kleine, besserwisserische und absolut coole Schwester von Lucas. Wenn eine „Stranger Things“-Figur eine eigene Serie verdient, dann Erica! Die Rolle zu spielen sei eine „unglaubliche Erfahrung“, schreibt Ferguson bei Instagram. „Als ich die Rolle erhielt, habe ich nicht viele junge Schwarze Mädchen in internationalen Science-Fiction-Serien gesehen“. Erica sei in einer Zeit aufgewachsen, wo es nicht gewöhnlich für ein Schwarzes Mädchen war, ihre Meinung zu sagen. „Ganz besonders nicht in einer fiktionalen amerikanischen Kleinstadt wie Hawkins“, so Ferguson weiter.

Witzig, klug und die Meinung anderer juckt sie nicht: Das ist Erica! Netflix

Ericas Familie hätte sie zu der Person ermutigt und bestärkt, die sie in der Serie ist – da ist sich Ferguson sicher. Und auch, wenn die beiden in ihrer Wortwahl unterschiedlich sind, ist Ferguson sehr stolz auf ihre Rolle: „Erica beweist, dass es nicht nur einen Weg gibt, Schwarz zu sein, oder sogar klug zu sein.“ Jede*r würde eine Erica kennen, so die „Stranger Things“-Schauspielerin, „und du magst sie vielleicht nicht … aber das ist okay für sie“.

Der Charakter sei so witzig zu spielen, da Erica immer sie selbst sei, sich dafür nicht entschuldigt und voller Überraschungen sei. „Ich hoffe, dass Erica junge Schwarze Mädchen dazu inspiriert, für sich und die Dinge, an die sie glauben, einzustehen“, beendet Ferguson ihren Post. Wir können uns nur anschließen!

