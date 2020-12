Die letzten Neuigkeiten rund um die Hitserie waren besonders aufregend: so werden jede Mende neue Darsteller zu sehen sein und auch von der Story der neuen Folgen werden immer mehr Infos bekannt. Doch eines war besonders schockierend für alle – Achtung, Spoiler – die Rückkehr von Chief Hopper, gespielt von David Harbour.

Stranger Things: Bisher standen Elfie und ihre Freunde im Fokus

Während bisher Elfie (Millie Bobby Brown) und ihre Clique im Mittelpunkt standen, deutet sich immer mehr an, dass (zumindest für die ersten Folgen) ein anderer Charakter im Mittelpunkt stehen wird: Chief Hopper. Kurzer Rückblick zum Ende der dritten Staffel: beim Versuch das Portal zur Parallelwelt zu verschließen, wurde Hopper getötet. Dachte man! Denn der neueste Trailer zeigt Hopper lebend – als Gefangenen in einem russischen Lager. In einem Interview mit dem US-Magazin People bestätigt David Harbour nun, dass in Staffel 4 von "Stranger Things" viel mehr von seiner Rolle Chief Hopper zu sehen sein wird, als es Zuschauer bisher gewöhnt sind! „Fans werden eine neue Seite von ihm kennen lernen. Bisher war er der Mann des Gesetzes – jetzt ist er ein Gefangener! Er sitzt fest und seine Freunde sind weit weg. Jetzt muss er zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist!“

Bisher der gemütliche Typ (o.) - In Staffel 4 (u.) von "Stranger Things" wird sich Chief Hopper aber großen Herausforderungen stellen müssen Netflix

Wie geht es in Staffel 4 mit Elfie und den Jungs weiter?

Die Rechnung ist einfach: wenn von einer Rolle mehr zu sehen ist, bleibt weniger Zeit für die anderen Helden von "Stranger Things". Es kündigt sich an, dass dann auch weniger von Elfie zu sehen sein wird. Vor allem auch, da sie zum Ende der dritten Staffel ihre übernatürlichen Fähigkeiten verloren hat – und aus der Stadt Hawkins wegzog. Bisher wurde nichts darüber verraten, wie es in der vierten Staffel mit Elfie und den (bisherigen) anderen Hauptfiguren weiter gehen wird. Alle News beziehen sich bis jetzt auf Hopper. Das kann zwei Gründe haben: es geht in der vierten Staffel um Hopper – oder die Produzenten wollen den Plot-Twist zu den Hauptfiguren noch geheim halten! Es bleibt spannend!