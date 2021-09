"Stranger Things": Dreharbeiten zu Staffel 4 sind abgeschlossen!

"Stranger Things": Wann kommt Staffel 4?

Es scheint tatsächlich so weit zu sein! Die Dreharbeiten zu "Stranger Things" Staffel 4 scheinen nun final abgeschlossen zu sein. Das hat zumindest einer der Hauptdarsteller, nämlich Noah Schnapp (spielt Will Byers) in einem Interview preisgegeben. „Wir sind vergangene Woche fertig geworden. Nun wird an einem weiteren Teaser für die vierte Staffel gebastelt“, so Noah. Jetzt folgen noch der Schnitt und Feinschliff. Es kann also trotzdem noch einige Monate dauern, bis Staffel 4 bei Netflix online geht. Ob die "Stranger Things" Fans wirklich drei Jahre auf die neue Staffel warten müssen? 🙊 Erscheint die neue Staffel erst im Juli 2022, dann wären es nämlich genau drei Jahre, seitdem die letzte Staffel gedroppt wurde. Funfact: Wusstest du eigentlich, dass manche krassen Ausschnitte aus "Stranger Things" auf wahren Tatsachen beruhen? Geleakte CIA-Akten und übernatürliche Ereignisse wurden als Inspo genommen …

"Stranger Things": Das erwartet uns in der neuen Staffel

In den vergangenen Monaten sind wirklich so einige "Stranger Things" Staffel 4 Spoiler gedroppt worden. Wir wissen schon, dass es viel um Elfie, ihre Vergangenheit und ihre übernatürlichen Kräfte gehen wird. Wahrscheinlich wird der böse Dr. Brenner wieder am Start sein und in seinem Labor seinen zwielichtigen Tests und Experimenten nachgehen … Fans stellen sich auch die Frage, ob einer der Hauptcharaktere in der kommenden Staffel sterben wird?! 😢 Wir freuen uns jedenfalls schon sehr über Staffel 4 und natürlich auf die abschließende Staffel 5! 💗

