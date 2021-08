10 Fakten über "Stranger Things"-Star Maya Hawke

Maya Hawke: Geburtstag, Alter, Sternzeichen

Der vollständige Name des "Stranger Things"-Stars ist Maya Ray Thurman-Hawke. Geboren ist die Schauspielerin am 8. Juli 1998. Sie ist also vor Kurzem 23 Jahre alt geworden. Da sie Anfang Juli geboren ist, ist ihr Sternzeichen Krebs.

Horoskop: Dieser "Stranger Things"-Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Mayas Rolle bei "Stranger Things"

Maya Hawke spielt die Rolle von Robin in "Stranger Things" 3. Robin arbeitet mit Steve Harrington bei Scoops Ahoy, eine Eisdiele in der Starcourt Mall in Hawkins. Nachdem Steve, Dustin und Robin durch einen Zufall auf russische Agenten stoßen, hören sie die Nachrichten dieser ab und übersetzen diese. Daraufhin entdecken sie auch den geheimen unterirdischen Einfang in das Labor der Russen. Steve und Maya entwickeln eine tiefe Freundschaft zueinander und kämpfen gemeinsam mit den anderen gegen die Agenten und den Mind Flayer. Maya ist in Staffel 3 einer der neuen Hauptcharaktere und wird auch wieder in Staffel 4 zu sehen sein. Es wurden auch bereits erste Spoiler für "Stranger Things" Staffel 4 gedroppt und die Fans sind sich sicher: Die neue Staffel wird krass werden! 🥰

Mayas Schauspiel-Karriere

Maya Hawke ist mit ihren jungen Jahren bereits eine etablierte Schauspielerin und hat in einer Vielzahl von Filmen mitgespielt darunter "Ladyworld", "Once Upon A Time In Hollywood", "Human Capital", "Italian Studies" und "Mainstream". Bei "Mainstream" stand die mit dem ehemaligen Spider-Man Schauspieler Andrew Garfield vor der Kamera. Außerdem überraschte die "Stranger Things"-Schauspielerin ihre Fans auch mit dem mitwirken in dem brandneuen Netflix-Horror-Film "Fear Street – Teil 1: 1994". ☠️

Das ist Mayas anderes Talent!

Neben ihrem Schauspiel-Talent ist Maya auch noch eine talentierte Sängerin. Das teilte sie auch bereits des Öfteren mit der Öffentlichkeit. Im Jahr 2019 veröffentlichte sie ihre erste Single "To Love a Boy". 2020 folgte dann der Release ihres ersten Albums "Blush". Hier hast du einen Einblick, wie sich Mayas Gesang anhört. ⤵️

Maya kommt aus einer berühmten Familie

Vielleicht hast du die Nachnamen von Maya schon einmal woanders gehört. Die hübsche Schauspielerin hat nämlich zwei sehr berühmte Eltern. Uma Thurman und Ethan Hawke. Ihre Eltern lernten sich 1998 am Set von "Gattaca" kennen und waren sieben Jahre verheiratet, bevor sie sich trennten, als Maya fünf Jahre alt war. Auch Mayas kleiner Bruder Levon Roan Thurman-Hawke ist aktiver Schauspieler. Berichten zufolge soll Levon in der neuen "Stranger Things" Staffel 4 ebenso zu sehen sein. Ob er in der Serie auch ihren Bruder spielen wird? Wir sind gespannt!

Maya Hawke: Größe

Die Sängerin und Schauspielerin Maya Hawke ist 1,75 cm groß. Das ist auch eine perfekte Größe für das nächste Karrierestandbein, das die 23-Jährige hat. Kannst du erraten, was damit gemeint ist? 😊

Maya arbeitet als Model

Neben der Schauspielerei und ihrer Musiker-Karriere arbeitet Maya auch als erfolgreiches Model. Maya Hawke modelte bereits für Calvin Klein und All Saints und hatte Editorial-Shootings für die Vogue.

LGBTQ+: Darauf ist Maya besonders stolz!

Als Maya Hawke erfuhr, dass ihr Charakter bei "Stranger Things" ein LGBTQ+ Charakter ist, war sie überwältigt vor Freude! „Es war unglaublich. Ich bin so stolz, eine LGBTQ-Figur in eine solchen großen und internationalen Serie wie „Stranger. Things“ zu spielen. Ich wusste, dass Menschen auf der ganzen Welt diese Serie sehen werden, und fand die Message so wichtig.“ Maya hat auch einen großen Wunsch für die vierte Staffel. „Ich würde es so feiern, wenn sie in der kommenden Staffel eine Freundin bekommen wurde.“ Ihre Figur Robin steht nämlich auf Girls! 🏳️‍🌈 In der Serie gesteht Robin Steven, dass sie seit Ewigkeiten einen Crush auf Tammy Thompsen hat. Ob sie sich mit ihr verabreden wird? Maya weiß natürlich schon längst, wie es weitergeht, aber wir müssen leider noch einige Monate bis zum Release von Staffel 4 gedulden. 🙈

Maya Hawke liebt Harry Potter!

Maya ist ein riesiger Harry-Potter- Fan! "Ich möchte gerne Gryffindor sein, so wie gefühlt jeder gerne Gryffindor sein möchte, aber ich glaube, ich bin wahrscheinlich eher Hufflepuff/Ravenclaw. Vielleicht gehöre ich auch ins Haus Slytherin. Ich habe einmal den Online-Test gemacht und Slytherin kam dabei heraus, aber ich glaube, ich war nur in einer komischen Stimmung", so die "Stranger Things"-Schauspielerin.

Random Maya Hawke Fakten

Der letzte Fakt wird eine kleine Zusammenfassung von vielen kleinen Fakten. Also let’s go! Mayas Lieblingssängerin ist Billie Eilish. Sie liebt ihre Musik. Ihre Lieblingsserie ist "Grey’s Anatomy" und in der Zukunft möchte sie unbedingt einmal nach Südamerika und Japan reisen.

