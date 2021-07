"Stranger Things" 4: Spoiler: So krass wird die neue Staffel!

"Stranger Things": Staffel 4 wird verrückt!

Wie die Story rund um Mike, Dustin, Elfi & Co. weitergeht, interessiert die Fans schon seit Monaten. Die letzte Staffel ging bereits vor über zwei Jahren online! Leider mussten die Dreharbeiten von "Stranger Things" Staffel 4 aufgrund der Corona-Pandemie immer wieder pausiert und verschoben werden. Nach wie vor sind die Schauspieler*innen und die gesamte Crew mitten in den Dreharbeiten. Die Fertigstellung und Nachbearbeitung werden also noch einige Monate in Anspruch nehmen. Es besteht eine kleine Chance, dass Staffel 4 von "Stranger Things" noch dieses Jahr erscheinen wird. Wahrscheinlicher ist jedoch ein Release Anfang 2022. Aber eines kann man auf jeden Fall schon mal sagen: Das Warten auf die neue Season wird sich auf jeden Fall lohnen! Caleb McLaughlin, der seit 2016 bei "Stranger Things" die Rolle des Lucas Sinclair spielt, droppte nun, dass Staffel 4 viel krasser werden soll als die bisherigen drei Staffeln! 🙊

"Stranger Things": Die besten und schlechtesten Eigenschaften der Charaktere

"Stranger Things"-Star spricht über Staffel 4!

"Stranger Things"-Schauspieler Caleb McLaughlin alias Lucas hat in einem Interview preisgegeben, wie „insane“ die neue Staffel der Netflix-Serie werden soll. Doch was soll sich verändern? Die Storyline soll viel heftiger, brutaler und grusliger werden. „Die neue Staffel wird definitiv anders als alle anderen Staffeln. Ich bin so gespannt, wie die Leute es finden werden und was sie dazu sagen. Während ich darüber rede, denke ich darüber nach, was wir gedreht haben und denke nur: ‚Wow. Niemand weiß, was kommt. Das ist verrückt‘", so Caleb.

"Stranger Things" Staffel 4: Was erwartet uns?

Was wissen wir sonst noch über Staffel 4 von "Stranger Things"? Es soll zwölf neue Charaktere in der neuen Season geben. Einer von ihnen ist zum Beispiel Jamie Campbell Bower. Vielleicht kennst du ihn aus „Chroniken der Unterwelt – City of Bones“. Dort spielte er neben Lily Collins die Hauptrolle in dem Fantasy/Actionfilm. In "Stranger Things" wird er als Peter Ballard in Aktion treten. Einen fürsorglichen Pfleger in einer psychiatrischen Klinik. Schließt sich hier der Kreis zu den anderen besonderen Kindern wie Elfi? Inzwischen wissen wir ja, dass Elfi mehrere Geschwister, also Gleichgesinnte mit besonderen Fähigkeiten hat. Dank dem bereits veröffentlichten Trailer von Netflix wissen wir auch, dass wir in der neuen Staffel 4 mehr über Elfis Vergangenheit und den Versuchen im Labor herausfinden werden. Wird Peter also die anderen besonderen Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten betreuen? Und kehrt tatsächlich die verhasste Figur Dr. Brenner zurück?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Stranger Things": Wird es eine 5. Staffel geben?

Matt und Ross Duffer, die Regisseure und Drehbuchautoren von "Stranger Things" haben auch bereits preisgegeben, dass Staffel 4 nicht die letzte sein wird! Es soll tatsächlich noch eine 5. Staffel der Netflix-Serie geben. 😍 Die Pandemie hat den Brüdern mehr Zeit gegeben, über die ein oder andere Stelle in der Story zu gehen und diese auszubauen. Das freut uns natürlich sehr! In einer fünften Staffel wären einige der Hauptfiguren dann bereits volljährig. Wird die Geschichte von Elfi, Max, Mike, Dustin, Lucas und Will in ihrem erwachsenen Alter dann weitererzählt? Oder wird der Fokus auf eine neue Generation gelegt? Wird es immer noch den Mind Flayer und die heimtückischen Wissenschaftler gehen? Wir lassen uns überraschen! 🤗

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->