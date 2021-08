“Stranger Things”-Darsteller spoilert Staffel 4!

Während die meisten Fans auf der Welt sich fragen, wann endlich Staffel 4 von „Stranger Things“ kommt, weil sie unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht, sind wenige Auserwählte offenbar so: „Meh, ich weiß was passiert.“ 🤣😨 Wir hatten ja bereits ein paar „Stranger Things“-Darsteller*innen, die über das Ende der Show sprachen, aber Joe Keery, der in der Netflix-Serie Steve spielt, hat definitiv den Vogel abgeschossen!

"Stranger Things": Die besten und schlechtesten Eigenschaften der Charaktere

Keery spoilert Freund*innen „Stranger Things“

Aktuell können wir Keery im Film „Free Guy“ bewundern, wofür er gerade auf Promo-Tour ist und einige Interviews führt. In einem aktuellen mit Digital Spy gab der Schauspieler zu, dass er Leuten, die er gut kennt und denen er vertraut, schon so manches Detail aus „Stranger Things“ Staffel 4 verraten hat! „Ich habe mit bestimmten Leuten in meinem Leben darüber geredet, wie sich die Dinge [in der Show] weiterentwickeln. Leuten, denen ich vertraue und von denen ich weiß, dass sie nichts verraten und mich in Schwierigkeiten bringen“, so der Darsteller. Wow, mit Keery müsste man befreundet sein! Dann wäre man nicht so fürchterlich neugierig, was als nächstes beim Netflix-Giganten passieren wird. Andererseits: Möchte man sich wirklich die Überraschung verderben? Schwere Entscheidung! Wir können nur hoffen, dass sein enger Kreis (er hat nicht verraten, wie vielen Leuten er von den Entwicklungen erzählt hat) wirklich dichthält, sonst bekommt er wirklich ein großes Problem!

Das Ende ist festgelegt

Neben Keerys Kreis an Vertrauten und den Leuten, die an „Stranger Things“ arbeiten, gibt es sicher nicht viele Leute, die wissen, was noch so kommen wird. Einem noch viel kleineren Kreis an Menschen ist hingegen sogar bekannt, wie die Serie enden wird! Die Darsteller*innen haben schon mehr als einmal bestätigt, dass das Autoren-Duo (die Duffer-Brüder) genau weiß, worauf „Stranger Things“ hinauslaufen wird. Allerdings ist noch nicht bekannt, ob das Ende mit Staffel 5 kommen wird, oder ob sich die Fans über eine sechste Staffel freuen dürfen. Eins nach dem anderen, erst einmal müssen wir uns bis 2022 gedulden, bis wir überhaupt eine vierte Staffel erleben können. 😴

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->