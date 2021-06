Es häufen sich Fragen zur neuen „Stranger Things“-Staffel: Wann können wir endlich neue Folgen der Hit-Serie sehen? Kehrt diese Figur etwa wirklich zurück? Und, nachdem wir die neuesten Set-Fotos gesehen haben: WER STIRBT?! 😱 Da die vierte Staffel quasi eine unendlich lange Zeit nach hinten verschoben wurde, müssen wir uns mit der Beantwortung der Fragen noch ein wenig gedulden. Neueste Fotos vom Set haben jetzt eine weitere Frage hinzugefügt: Was geht bitte bei Jonathan Byers (Charlie Heaton) und Nancy Wheeler (Natalie Dyer)?! 😃

"Stranger Things": 10 Fehler, die alle ignorieren

Jonathan und Nancy haben ihren Look verändert

Auf dem Twitter-Account von „Stranger Things 4“ tummeln sich eine Menge spannender Bilder vor und hinter den Kulissen. Kürzlich wurde eins veröffentlicht, dass die Figuren Jonathan und Nancy zeigt. Was Fans gleich aufgefallen ist: Ihr Look hat sich ganz schön verändert! Und damit meinen wir natürlich nicht die FFP2-Maske, die dieser Tage auch in Amerika obligatorisch ist, sondern natürlich etwas ganz anderes. Was geht bei ihren Haaren ab?! 😍 Gerade Jonathan hat sich seinen Look ganz offensichtlich abgeschaut von einer anderen Figur in „Stranger Things“, nämlich Steve Harrington (Joe Keery), aber ganz ehrlich, er kann den „Mullet“ auf jeden Fall auch tragen. Dagegen wirkt Nancy Haar schon fast brav – sie hat ihre voluminöse Haarpracht gegen relativ schlichte, braune, lange Haare getauscht.

Was bedeutet das Foto für Staffel 4?

Fans erinnern sich: Die Byers sind am Ende von Staffel 3 aus Hawkins weggezogen. Wahrscheinlich war es für viele schon von vornherein klar, aber das Set-Foto bestätigt es noch einmal: Lange werden die Byers von Hawkins nicht fernbleiben können! Warum sonst sollten Jonathan, der ja mit seiner Mutter, Elfi und seinem Bruder die Stadt verließ, zusammen mit Nancy zu sehen sein? Wir können uns also schon einmal darauf freuen, dass in Staffel 4 alle Figuren wieder an einem Platz sein werden! Hoffentlich zählt das auch für Jim Hopper, der zum Ende der dritten Staffel in einem Gefängnis in Russland festgehalten wurde. 😬

