"Stranger Things" Staffel 4: Neue Fotos kündigen heftige Kampf-Szene an

"Stranger Things" Staffel 4: Blutige Fotos mit Waffen aufgetaucht

Es gibt endlich Neuigkeiten zu "Stranger Things" Staffel 4! Leider noch nicht die ganze Serie, Fans fragen sich nämlich immer noch, wann die vierte Staffel von "Stranger Things" endlich kommen wird. Dafür gibt es neue Fotos, die unsere Aufregung leider nur noch größer machen. Scheinbar wird es wieder ziemlich blutig und brutal. In neuen Bildern, die bei JustJaredJr zu sehen sind, erkennt man ziemlich deutlich, dass sich die "Stranger Things"-Stars auf eine große Kampf-Szene vorbereiten. Joe Keery, Natalia Dyer, Sadie Sink, Caleb McLaughlin und Maya Hawke wurden alle zusammen am Set gesichtet. Joe oberkörperfrei mit Axt und blutverschmiert, Natalia mit einer großen Kanone und die anderen mit vielen Einkäufen auf denen "War Zone" steht, was so viel wie "Kriegsgebiet" heißt. Das kann wirklich nichts Gutes bedeuten …

"STRANGER THINGS": DIESE SERIEN-FEHLER FALLEN NIEMANDEM AUF

"Stranger Things" Staffel 4: Fans dürfen sich auf krasse Kampf-Szenen einstellen

Bisher wird die Handlung von "Stranger Things" Staffel 4 ziemlich geheim gehalten. Wir haben aktuell nur die ersten beiden Teaser zur Fortsetzung der Netflix-Serie bekommen, die eher verwirrend als hilfreich sind. Sie zeigen, dass wir mehr über die Vergangenheit von "Elfi" erfahren werden und deuten auf komische Weise an, dass Hopper noch leben könnte! Die neuen Fotos zeigen eindeutig, dass auf unsere Lieblinge wieder viele Herausforderungen warten und das bedeutet für uns: viele heftige Kampf-Szenen. Das würde passen, schließlich wird auch gemunkelt, dass eine Beerdigung für "Stranger Things" Staffel 4 geplant ist. Wir hoffen wirklich sehr, dass wir bald noch mehr Fotos vom Set zu sehen bekommen, oder vielleicht sogar einen neuen Teaser? 😇

