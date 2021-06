"Stranger Things"-Stars spielen zusammen in neuem Netflix-Film

Gleich drei neue Netflix-Filme mit "Stranger Things"-Stars

Aktuell fragen sich alle Fans, wann endlich "Stranger Things" Staffel 4 kommt. Bis dahin gibt es jedoch eine coole Alternative: Netflix bringt einen dreiteiligen Film heraus in dem gleich zwei "Stranger Things"-Stars mitspielen! Am 2., 9. und 16. Juli erscheint jeweils ein Teil der neuen Netflix-Filme. Good News: "Stranger Things"-Stars Sadie Sink und Maya Hawke spielen in jeweils zwei Teilen mit und die Filme werden ähnlich spooky, wie die beliebte Serie! Die Film-Trilogie erzählt nämlich eine Killer-Story zu drei verschiedenen Zeiten. Die Horror-Movies basieren übrigens auf den "Gänsehaut"-Büchern von Autor R.L. Stine.

Netflix-Filme: Das erwartet euch in "Fear Street"

Aktuell wird gemunkelt, dass in "Stranger Things" Staffel 4 jemand sterben soll. Hoffen wir mal, dass dies in den neuen Netflix-Filmen nicht der Fall sein wird! Alles beginnt mit "Fear Street: 1994" am 2. Juli. In Shadyside passierten ziemlich gruselige Sachen. Ein paar Freunde, darunter auch Maya Hawke, begegnen dem uralten Bösewicht, der für eine Serie brutaler Morde verantwortlich ist, die die Stadt seit 300 Jahren plagen. Sadie Sink bekommen wir im zweiten Teil "Fear Street: 1978" zu sehen. Es sind Sommerferien und die Schüler von Shadysider freuen sich auf die Aktivitäten im Camp Nightwing. Wenn einer der Camper jedoch besessen davon ist, zu töten, wird es ein Kampf ums Überleben. Teil drei "Fear Street: 1666" erzählt dann die Vorgeschichte von Sarah Fiers Fluch und der Nacht, die die Stadt für immer verändert hat. Eins können wir euch versprechen: Mit den "Stranger Things"-Stars werden die neuen Netflix-Filme sicher wieder spannend!

