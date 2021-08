"Stranger Things" Staffel 4: 3 Jahre warten

Stranger Things 4: Neue Infos zur Staffel 4

Netflix hat es wieder getan. Ein neuer Teaser-Trailer wurde veröffentlicht, der neue Spoiler zu "Stranger Things" Staffel 4 zeigt. Mal abgesehen davon, dass sich viele der Schauspieler*innen optisch verändert haben, hat auch Elfie in "Stranger Things" eine große Ähnlichkeit zu Joyce Byers (Winona Ryder) angenommen. Sie trägt ihre die Haare nun wie sie und hat auch einen Pony. Sieht sie in Joyce die Mutter, die sie nie hatte? Was wirklich sehr spannend ist, ist der Fakt, dass Elfie (Millie Bobby Brown) in der neuen Staffel wieder entführt wird. Ist das der Zeitpunkt, an dem die verhasste Figur Dr. Brenner wieder auf der Bildfläche auftaucht? Möchte er wieder Experimente an Elfie durchführen? Sinn macht diese Theorie auf jeden Fall, denn wir wissen auch schon, dass die kommende Staffel 4 den Fokus mehr auf Elfie hat. Doch müssen "Stranger Things"-Fans wirklich drei Jahre warten , bis sie erfahren, wie die Geschichte ihrer Helden weitergeht? 😟

Stranger Things: Starttermin Staffel 4

“Something is coming. It is almost here!“ 2022” kann man dem neuen Video entnehmen. Das bestätigt die Angst der Fans, dass die neue Staffel dieses Jahr nicht mehr erscheinen wird. Andererseits haben im Vorfeld einige "Stranger Things"-Schauspieler*innen darüber gesprochen, dass sie glauben, das die neue Season erst nächstes Jahr erscheinen wird. Also leider konnte man es sich also schon ein bisschen denken. Doch muss die Fanbase wirklich heftige drei Jahre auf eine Fortsetzung von Stranger Things warten? Im Juli 2019 erschien nämlich Staffel 3 der Serie. Juli 2022 würde dann drei Jahre Wartezeit für die Fanbase heißen! Was schon ziemlich krass wäre. Aber diese Gedanken haben manche Fans. Verärgerte Kommentare im Netz lassen sich darüber lesen. „Wieso wird das so krass in die Länge gezogen?“, „Wie lange sollen wir noch warten?!“ und „2022? Ist das euer Ernst? Das sind fast drei Jahre!“, sind Ausschnitte daraus. Bleibt zu hoffen, dass das Release von "Stranger Things" Staffel 4 zumindest Anfang kommenden Jahres erscheint. Dann wären es zwar zweieinhalb Jahre Wartezeit, aber immerhin besser als drei Jahre! 🙈

Stranger Things: Gibt es eine Staffel 5?

Doch wird die Story der Science-Fiction-Horror-Serie nach Staffel 4 fertig erzählt sein? Die "Stranger Things"-Erschaffer Matt und Ross Duffer sowie der Produzent der Serie, Shawn Levy, haben schon die Produktion der nächsten Staffel bestätigt. Doch ob es nach Staffel 5 noch weitergeht mit "Stranger Things" oder ob dann wirklich Schluss ist mit dem Abenteurer unserer Held*innen bleibt noch offen.

