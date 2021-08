„Stranger Things“: Schluss nach Staffel 5?

„Stranger Things“ Staffel 4 steht nach vielen Verschiebungen aufgrund der Corona-Pandemie noch immer in den Startlöchern. Während wir noch auf einen Release-Termin warten, sprachen manche Stars schon über das Ende der beliebten Mystery-Netflix-Serie! Und besagtes Ende könnte nun früher als erwartet kommen, wenn man sich ein Interview mit dem Produzenten der Serie, Shawn Levy, so durchliest … 😨 Müssen wir uns bald von Elfi und Co. verabschieden?

In einem Interview mit Collider sprach Levy, der seinen neuen Film „Free Guy“ promotete, über die Netflix-Serie, auf die wir alle ganz gespannt warten und wurde natürlich auch über die Zukunft von „Stranger Things“ über Staffel 4 hinaus angesprochen. „Ich habe das Ende vor Augen. Die Brüder [Autoren Matt und Ross Duffer] haben das Ende vor Augen. Es gibt einen Plan und der wird bald geteilt.“ Das sei nicht unbedingt der Fall, wenn Staffel 4 herauskommt, so der Producer, „aber bald genug“. Man denke sich nicht frei aus, wie es weitergehen soll und „es gibt ein Endspiel, wenn man so will“. Einerseits ist es beruhigend, dass die Macher*innen hinter der Serie einen klaren Plan verfolgen mit ihrer Storyline – immerhin gibt es genug Serien, die einfach vor sich hindümpelten und immer schlechter wurden – oder ein ganz furchtbares Serien-Finale präsentierten! Es klingt schon einmal gut, dass das bei „Stranger Things“ nicht der Fall zu sein scheint.

Damit ist „Stranger Things“ Staffel 5 gesichert!

Immerhin eine gute Nachricht können wir aus den Aussagen von Levy auf jeden Fall ziehen: Es wird auf jeden Fall eine Staffel 5 von „Stranger Things“ geben! 😍 Levy hat zwar nicht explizit abgestritten, dass die fünfte Staffel die finale sein könnte – zuzugeben hat er es allerdings auch nicht. Uns bedrückt der Gedanke natürlich stark, dass es schon so „bald“ mit „Stranger Things“ zu Ende sein könnte … 🥺 Wenn das allerdings bedeutet, dass wir uns auf eine richtig nice letzte Staffel freuen können, dann ist es schon fast wieder okay! 😁