„Stranger Things 3“ : Wird er vom Schattenmonster eingenommen?

Oh mein Gott! Jetz ist es wirklich nur noch eine gute Woche hin, bis die absolute Hype-Serie von Netflix in die nächste Runde geht. "Stranger Things" Staffel 3 startet nämlich am 4. Juli und damit über zweieinhalb Jahre nach der Ausstrahlung des zweiten Staffelfinales. In der Zwischenzeit versorgte uns sowohl Netflix als auch die Darsteller wie Millie Bobby Brown (Eleven) mit Teasern, Trailern und Set-Pics. So richtig schlau, wie es in der dritten Staffel weitergehen soll, wurde man daraus aber nicht wirklich. Bis letzte Woche, denn da wurde endlich der finale Trailer zu "Stranger Things" Staffel 3 veröffentlicht. Und der verspricht gefühlt nochmal mehr Action, Nervenkitzel und Horror, als die beiden Staffeln zuvor. Nachdem Eleven das Schattenmonster eigentlich verbannt hatte, wird in dem Clip klar, dass es immer noch da ist und die ganze Menschheit auslöschen will. Darüber, wie es das schaffen will, haben die Fans der Show schon eine Theorie...

Das Schattenmonster braucht einen neuen Wirt in "Stranger Things" Staffel 3

Wie wir aus den vorherigen Staffel bereits wissen, muss das Schattenmonster sich an einen Menschen "anheften" und ergreift dann immer mehr Besitz von ihm. Zu Beginn war das ja einmal Will, gespielt von Noah Schnapp. Seine Freunde Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) und Eleven haben es aber geschafft, Will aus den Fängen des "Mind Flayers", wie Dustin ihn in der zweiten Staffel nennt, zu befreien. Was nun aber bedeuten würde, dass es sich in "Stranger Things" Staffel 3 einen neuen Wirt suchen muss, den es kontrollieren kann. Viele Fans überlegen nun, wen es diesmal treffen wird. Und glaubt man dem Trailer, beziehungsweise dem möglichen Hinweis darin, könnte es sein, dass Billy Hargrove von ihm eingenommen wird. Denn darin folgt auf die Szene, in der die Gang erkennt, dass das Monster vermutlich noch hier ist und einen Wirt braucht, eine kurze Einblende von Billy, der schon ein bisschen so aussieht, als wäre er besessen. Krass... So schreibt ein Fan etwa: "OK, also ich glaube, das ist Billys Stimme und das Schattenmonster hat ihn eingenommen. Wenn man genau hinhört, kann man Billys/Dacres Stimme darin hören, wie er die Worte sagt. Hört das noch jemand oder bin ich verrückt?". Die Antwort bekommen wir aber alle wohl erst wenn "Stranger Things" Staffel 3 endlich losgeht.

