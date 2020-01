"Stranger Things": Der ewige Netflix-Liebling!

Die Abenteuer von Mike, Will, Dustin, Lucas, Elfi und den anderen Charakteren von "Stranger Things" gaben den Fans Adrenalinstöße und Nervenkitzel pur! Und auch die neuen Infos zu Staffel 4 von "Stranger Things" hören sich sehr vielversprechend an! Doch es kommt noch besser: Die Macher der Netflix-Serie gaben jetzt bekannt, an einem neuen Projekt zu arbeiten …

"I Am Not Okay With This": Die Handlung

Ähnlich wie bei "Stranger Things" spielen auch in "I Am Not Okay With This" Teenager die Hauptrolle. In der neuen Netflix-Serie geht es um eine 15-Jährige (gespielt von Sophia Lillis), die Superkräfte besitzt. Nebenbei muss sie aber noch die Highschool und Familiendramen unter einen Hut bekommen. Hört sich schon mal spannend an, oder? Lange müssen wir uns auch nicht mehr gedulden. Bereits am 26. Februar ist es soweit und "I Am Not Okay With This" startet beim Streaming-Dienst Netflix.

