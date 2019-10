Von "Stranger Things" zu "Prank Encounters"

Während wir auf "Stranger Things" Staffel 4 warten, können wir einen unserer Lieblingsdarsteller bald schon in seiner persönlichen Show sehen. Der 17-Jährige hat sich mit Netflix zusammengetan und eine coole neue Serie entwickelt. Sie wird "Prank Encounters" und im Deutschen "Krasse Pranks" heißen. Darin wird er mit einer versteckten Kamera andere Menschen ziemlich heftig verarschen und sich dafür immer neue Pranks einfallen lassen. Zugegeben, das Format ist uns allen bekannt, aber durch ihn als Hauptcharakter wird es bestimmt super lustig. Mittlerweile gibt es auch einen ersten Trailer, in dem wir einen Vorgeschmack auf die Show des "Stranger Things"-Schauspielers bekommen. Und wie es scheint, wird es in "Krasse Pranks" wirklich extrem abgehen, teilweise fast wie in einem Real-Life-Horrorfilm.😱

Die Netflix-Show des "Stranger Things"-Stars kommt schon bald!

Auch Gatens Kollegin Millie Bobby Brown produziert demächst ihren eigenen Netflix-Film, dessen Story sie und ihre Schwester sogar selbst geschrieben haben. Bis der veröffentlicht wird, dauert es aber noch eine ganze Weile. Dafür können wir uns schon mal auf die Prank-Show des "Stranger Things"-Darstellers freuen. Denn: Sie läuft, passend zum anstehenden Halloween, ab dem 25. Oktober auf der Streaming-Plattform, wie Gaten auf seinem Insta-Account verkündete: "Wenn ich du wäre, würde ich in dieser Halloween-Saison niemandem trauen... vor allem nicht mir. Seit ihr bereit mit mir zu schreien und zu lachen, wenn Prank Encounters am 25. Oktober auf Netflix kommt?". Wie man den Kommentaren entnehmen kann, sind viele der Fans des "Stranger Things"-Stars sowas von ready und wir auch!🎃

