Millie Bobby Brown: Sie produziert eigenen Netflix-Film🎞

Millie Bobby Brown dreht Drama mit Netflix

Heftig! Millie Bobby Brown, über die wir (seit sie bei "Stranger Things" mitspielt) schon viele Facts und Details wissen, erweitert ihr kleines Imperium, das sie sich in den letzten Jahren erarbeitet hat, wieder um ein neues Projekt. Gerade erst hat sie ihre eigene Kosmetiklinie gelauncht, da kommt der nächste Hammer. Sie hat zusammen mir ihrer Schwester Paige ein Drehbuch für einen Drama-Film namen "A Time Lost" geschrieben. Und die Verantwortlichen der Streaming-Plattform Netflix wollen ihn tatsächlich mit den beiden Girls als Executive Prodcerinnen drehen. Millie Bobby Brown und ihre Sis seien laut einer Mitteilung des Dienstes extrem dankbar, dass Netflix ihnen und ihrer Geschichte so viel Vertrauen schenken würde. Und die hat es scheinbar ganz schön in sich...📽

Darum geht's in Millie Bobby Browns Movie

Im Statement heißt es weiter, dass Millie Bobby Brown und ihre Schwester Paige lange an der Story über Friends, Family und Problembewältigung gefeilt hätten. Das hat sich auch ziemlich ausgezahlt, sonst würde Netflix den Film ja kaum produzieren. Darin soll es übrigens um zwei zerstrittene Familien aus Long Island gehen. Als wäre das zerrüttete Verhältnis nicht schon schlimm genug, bekommt die Teenager-Tochter einer der Families plötzlich eine niederschmetternde Krebs-Diagnose. Krass! Ganz schön heftige Themen, mit denen sich die 15-Jährige da beschäftigt. Ob sie selbst darin mitspielt, wer sonst noch Rollen bekommt und wann der Film rauskommen soll, ist natürlich noch nicht bekannt. Millie Bobby Brown steht ja bald sicher wieder für "Stranger Things" Staffel 4 vor der Kamera, da wird es gar nicht so einfach alle Termine unter einen Hut zu bekommen. Aber wie sonst auch alles, kriegt das Power-Girl das mit dem Support ihrer Schwester, Familie und Freunde sicher hin. Go Mills!💪🏻

