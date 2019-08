Millie Bobby Brown feiert mit Harry Styles bei Ariana Grande

Millie Bobby Brown und Harry Styles tanzen zu Ariana Grande

Am Wochenende gab Ariana Grande ihre krassen Outfits, coole Bühnen-Show und hammer Stimme in der O2-Arena in London zum Besten. Ihre Fans wurden aber zwischenzeitlich von dem, was vor der Bühne passierte abgelenkt. Denn dort feierten "Stranger Things"-Darstellerin Millie Bobby Brown und One Direction-Sänger Harry Styles gemeinsam und tanzten zu den mega Songs! Einige der Zuschauer konnten es gar nicht glauben und twitterten zum Beispiel: "Harry Styles ist nur 5 Meter entfernt von mir WTF" oder "Harry Styles tanzt zu Break Free". Davon kursieren jetzt auch unzählige Videos im Netz. Eigentlich besuchte Millie Bobby Brown das Konzert mit der Crew ihre kommenden Films über Enola Holmes, die kleiner Schwester von Sherlock Holmes. Aber dann traf sie wohl auf Harry Styles, die beiden quatschten ein bisschen und hatten eine tolle Zeit zusammen!

Enjoy this video of Harry Styles and Millie Bobby Brown dancing pic.twitter.com/KmJExYL7ZS — Rosie; (@rosiexwh) 17. August 2019

Harry Styles dancing to break free pic.twitter.com/PIg6WdRYeq — Rosie; (@rosiexwh) 17. August 2019

Ariana Grande happy über Support von Millie Bobby Brown

Bevor es mit "Stranger Things" Staffel 4 weitergeht, nutzt Millie Bobby Brown wohl die Zeit um mit ihren Friends zu chillen und gefühlt jedes Konzert von Ariana Grande zu sehen. Sie ist einfach ein mega Fan der Sängerin und untertsützt sie, wo es geht. Auch in ihrer Insta-Story postete die Schauspielerin wieder Ausschnitte der Show und beschrieb die Sängerin als "Engel". Die konnte es selbst nicht glauben, dass Millie Bobby Brown schon wieder unter den Zuschauern war und repostete es mit: "Wie kannst du nur immer noch nicht genug von der Show haben. Ich liebe dich so sehr". Erst im Juni trafen sich die beiden sogar Backstage auf einem ihrer Konzerte. Cute!👯‍♀️

