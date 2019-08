Ariana Grande: Ist das ihr neuer Freund? 🙊

Ariana Grande: Ist Mikey Foster ihr Freund?

Seit ihrer Trennung von Pete Davidson, ist Ariana Grande Single. Am Freitag hat die hübsche Sängerin ihren neuen Song "boyfriend" ft. Social House veröffentlicht. Passend dazu gab es ein echt lustiges Musikvideo, indem Bandmitglied Mikey Foster ihren Lover spielt. Auf Twitter sind Fans überzeugt, dass er auch Arianas neuer Freund ist. Hier kommen die Gründe: "Wir wollten etwas Motivierendes produzieren, was die Angst beschreibt sich auf jemanden einzulassen und zu vertrauen, aus Furcht, dass man dieser Person nicht genug sein wird. Aber auch, wie es sich anfühlt einen kribbelnden Crush auf jemanden zu haben. Die Menschen wollen verliebt sein, aber fürchten sich davor der Beziehung ein Label zu verpassen, sich vollkommen festzulegen und die Liebe zu erleben – obwohl sie es eigentlich wollen", verriet Ariana über die Bedeutung ihres neusten Tracks auf Twitter. Klingt sehr persönlich und emotional! Kein Wunder, schließlich haben die Musiker schon an Songs wie "7 Rings" und "Thank U, Next" zusammengearbeitet.

Ariana Grande und Mikey Foster: Schon lange Freunde!

Aber nicht nur beruflich, sondern auch privat verbindet die beiden eine Vorgeschichte! Mikey und Ariana sind schon sehr lange gute Freunde. An Aris Geburtstag im Juni postete Mikey ein Bild von ihr als Baby mit den Worten: "Du bist einer der unglaublichsten Menschen, die dieses Universum zu bieten hat. Ich hoffe, dass dir dieses Jahr das Glück bringt, welches du verdient hast. Liebe dich. Alles Gute zum Geburtstag" – Ari kommentierte diesen Post mit "liebe dich sooooo sehr". Aufgrund dieser Hinweise flippen Fans völlig aus und twittern Dinge wie: "Ich hoffe so sehr, dass ihr zusammen seid", "Könnt ihr endlich zugeben, dass ihr ein Paar seid?" oder "Ihr seid so süß zusammen! Bin mir sicher, dass ihr euch datet". Wir müssen zugeben, dass die beiden zusammen wirklich sehr süß aussehen! Doch bisher ist das alles nur Spekulation. Weder Mikey noch Ariana haben sich zu den Beziehungsgerüchten geäußert. Es kann also gut sein, dass die beiden nur gute Freunde sind. Schließlich hatte Ariana Grande Anfang des Jahres einen ungewöhnlichen Neujahrsvorsatz geäußert, indem sie geschworen hat, dass sie in diesem Jahr niemanden mehr daten möchte. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Die "Sweetener"-Sängerin war bisher immer ehrlich mit ihren Beziehungen. Wenn sie bereit ist darüber zu sprechen, wird sie es sicher tun – nur Geduld!

