So viel Geld bekommen Ariana Grande und Co. für einen Insta-Post! 🤑

Ariana Grande & Co.: So viel verdienen die Stars auf Instagram

Die neue Instagram-Rich-List ist da! Schon zum dritten Mal in Folge wird ein Ranking veröffentlicht, welches zeigt wie viel Geld die Stars weltweit mit nur einem Instagram-Post verdienen. Die Liste wird von keiner geringeren als Kylie Jenner angeführt. Mit knapp über 140 Millionen Follower auf Instagram verdient sie mit einem Post satte 1.266.000 Dollar. Neben der eigenen erfolgreichen Vermarktung ihrer Beauty-Line Kylie Cosmetics, postet Kylie Jenner auch gerne mal Nackt-Bilder auf Instagram. Dicht gefolgt wird sie von Sängerin Ariana Grande. Das Popsternchen verdient per Post 996.000 Dollar und erreicht derzeit 159 Millionen Follower. Damit ist Ariana Grande seit Februar beliebter als Selena Gomez, die bis dato die meisten Follower auf Instagram hatte. Auf Platz drei befindet sich Profi-Fußballer Cristiano Ronaldo. Cristiano verdient mit einem Post ca. 975.000 Dollar. Der Fußballstar nutzt seine Reichweite jedoch auch für Charity Projekte und unterstützt mit seinem Verdienst zahlreiche humanitäre Projekte in seiner Heimat. Und auf Platz 4 kommt auch schon Kim Kardashian, die Schwester von Kylie Jenner. Sie bekommt für einen Post auf Instagram 910.000 Dollar.

Mehr Follower und trotzdem weniger Geld?

Selena Gomez die ehemalige Instagram Königin verdient mit einem Post ca. 886.000 Dollar, obwohl die Sängerin seit 2017 nicht mehr so aktiv auf Instagram ist. Werbung macht sie hauptsächlich für Modelabels wie Puma oder die Taschenfirma Coach. Die Sängerin hat ca. zehn Millionen Follower mehr als Kim Kardashian, erhält jedoch eine geringere Summe. Was bedeutet, dass nicht nur die Anzahl der Follower bestimmt, wie viel Cash man verdient. Auf Platz sechs befindet sich Dwayne The Rock Johnson – 888.000 Dollar pro Post bekommt Dwayne auf sein Konto gutgeschrieben. Den siebten Platz belegt Beyoncé mit 785.000 Dollar per Post. Auf Platz acht gibt es einen Ranking-Neuzugang: Taylor Swift, ihr Post wäre schon ab 748.000 Dollar garantiert. Auf Platz neun finden wir einen weiteren Promi Fußballer, Neymar erhält per Post 722.000 Dollar. Immerhin liegt er mit seiner Anzahl an Follower mit ca. 7 Millionen über Justin Bieber, der mit einem Post 722.000 Dollar verdienen würde. Biebs ist jedoch nicht wirklich bekannt dafür viel Werbung für andere Firmen zu machen. Am liebsten postet Justin Bieber aktuell Bilder von seiner eigenen Klamottenmarke Drew House.