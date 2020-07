"Spider-Man"-Schicksal stand auf der Kippe

Lange war nicht bekannt, wie es mit der "Spider-Man"-Reihe weitergeht. Denn Sony, die die Rechte an dem Comic-Charakter haben, und Disney, denen Marvel gehört, konnten sich nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Tom Holland und viele Fans hatten schon befürchtet, dass Schluss sein wird mit "Spider-Man". Nach ein paar Gesprächen und Verhandlungen gelang es den Konzernen aber dann doch, sich zu einigen, und nun wird die Geschichte rund um Spidey und seine Freunde weitergehen. „Ich bin begeistert, dass Spideys Reise in die MCU (Marvel Cinematic Universe) fortgesetzt wird, und ich und wir alle in den Marvel Studios freuen uns sehr, dass wir weiter daran arbeiten können. Spider-Man ist eine mächtige Ikone und ein Held, dessen Geschichte alle Altersgruppen und Zielgruppen auf der ganzen Welt berührt“, so Kevin Feige, der Marvel Studio Chef. Doch was erwartet uns im dritten Teil von "Spider-Man"? Und wieso wird Teil 3 nicht wie geplant erscheinen?

"Spider-Man": Wann wird der dritte Teil erscheinen?

Der Kinostart von "Spider-Man" wurde aufgrund der Coronakrise mehrfach gecancelt. "Spider-Man 3" wird nun nicht mehr, wie ursprünglich geplant im Juli 2021 erscheinen, sondern wurde um einige Monate nach hinten verschoben. Zuerst hieß es November 2021 und nun sogar Mitte Dezember nächsten Jahres. Um genau zu sein, soll der Movie am 17. Dezember 2021 in die Kinos kommen. Es wird also noch ein bisschen dauern, bis Tom Holland wieder in die "Spider-Man"-Rolle schlüpft. Auf verschiedenen Seiten und Foren spekulieren die Fans, wie es im dritten Teil von "Spider-Man" weitergehen wird. Was wird Peter Parker tun, nachdem Mysterio (Jake Gyllenhaal) Peters wahre Identität der ganzen Welt offenbart hat und ihn als Bösewicht darstellt? Sind seine Familie und Freunde nun in Gefahr? Und wie geht es mit Spidey und Michelle (Zendaya) weiter? Tom Holland vermisst seine Kollegen und seinen Buddy Jacob Batalon, welcher im "Spider-Man"-Film seinen besten Kumpel spielt, jedenfalls schon sehr. In Instagram postet er ein Throwback-Bild und schrieb dazu: "Jacob, ruf mich mal wieder an. Ich vermiss dich!" Awww, was für eine Bromance! 😊

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!