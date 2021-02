Tom Holland leakt Titel und erste Bilder von "Spider-Man" 3

"Spider-Man" Schauspieler Tom Holland ist bei seinen Kollegen und Fans dafür bekannt, den ein oder anderen Spoiler eines MCU-Movies zu droppen und sich zu verplappern. Natürlich wirklich zu 100 % unabsichtlich, aber genau das macht die tollpatschige Art des britischen Sunny Boy auch so sympathisch. In der Vergangenheit verriet er bereits, dass es sich bei "Spider-Man" um eine Trilogie handeln wird, noch bevor Regisseur Kevin Feige sich dazu äußerte. Und auch bei den Avenger-Movies spoilerte Tom Holland einige Details noch vor dem offiziellen Kinostart. Die Dreharbeiten zum dritten Teil von "Spider-Man" laufen übrigens bereits schon seit mehreren Monaten. Im Hollywood-Kosmos sind Tom und seine spoiler also schon ein richtiger Running Gag geworden. Man kann es also gar nicht glauben, dass es dem 23-jährigen Schauspieler schon wieder passiert. Er leakt den neuen "Spider-Man" 3 Titel und erste Bilder des Films … doch dieses Mal ist er nicht alleine. Nein, auch zwei weitere Filmkollegen ziehen mit!

Tom Holland und "Spider-Man" Kollegen leaken Infos

Vor wenigen Stunden überraschte Tom Holland seine Fans auf Instagram mit folgenden Zeilen: „Ich freue mich, euch den neuen Spider-Man Titel zu zeigen. Ich kann es kaum erwarten, bis ihr euch den Film anschauen könnt!“ – wait what?! ⤵️

Sieht man sich den Filmtitel "Spider-Man: Phone Home" (dt. Zuhause anrufen) jedoch genauer an, dann erkennt man schnell, dass es sich dabei nur um einen Gag handelt. Unter Toms Post sammeln sich einige Kommentare wie: „Und ich dachte, du hast schon wieder etwas gespoilert“ , „Leute, der Titel ist nicht echt. Tom ärgert uns nur“ und „Das ist nicht real. Hat zu viel Ähnlichkeit mit dem Klassiker E.T. Phone Home“. Das der neue „Spider-Man“ Titel fake ist, wird auch durch Tom Hollands Filmkollegen und Freunde Zendaya und Jacob Batalon bestätigt. Diese beiden haben ebenfalls Insta-Posts mit anderen (ebenfalls weniger logischen) Filmtitel gepostet. Aber schaut selbst! ⤵️

Es bleibt also spannend, wie der neue "Spider-Man" 3 Titel wirklich lauten wird und wann der Movie in die Kinos kommt! 🎬 Falls du jetzt Lust bekommen hast, dir den ein oder anderen "Spider-Man" Teil anzuschauen, derzeit gibt es diese bei Netflix zum streamen. Also schnapp dir etwas Popcorn, Chips oder Süßigkeiten und zieh' dir die Filme, der "freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft" rein. Viel Spaß! 😜 🕷

