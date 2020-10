Tom Holland, Andrew Garfield & Tobey Maguire: Zusammen in „Spider-Man 3“? 

„Spider-Man 3“: Comeback eines Bösewichts

Aufgrund der Corona-Krise müssen sich die Fans noch etwas länger gedulden, bis der nächste Teil der „Spider-Man“-Reihe mit Hauptdarsteller Tom Holland endlich in die Kinos kommt. Statt im Juli 2021 soll der Film nun erst im Dezember 2021 erscheinen. Dafür gibt es aber jede Menge, auf das sich die Zuschauer freuen können! Gerade erst wurde bekannt, dass kein Geringerer als Hollywood-Star Jamie Foxx wieder in die Rolle des Bösewichts Electro schlüpfen wird. Bereits in „The Amazing Spider-Man 2“ machte er Andrew Garfield als Peter Parker das Leben schwer.

Werden Andrew Garfield & Tobey Maguire wieder zu Spider-Man?

Und das könnte nicht das einzige Comeback werden! Wie „FandomWire“ berichtet, kursiert aktuell in Filmkreisen das heiße Gerücht, dass sowohl Andrew Garfield als auch Tobey Maguire in „Spider-Man 3“ als ihre Versionen des Spinnenmanns zurückzukehren, um dem neuen Spidey Tom Holland im Kampf zur Seite zu stehen. Tobey Maguire war von 2002 bis 2007 in drei Filmen als Peter Parker unterwegs, Andrew Garfield spielte 2012 und 2014 die Rolle des Superhelden. Alle drei zusammen in einem Film wäre eine Sensation!

