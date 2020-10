Tom Holland: Selfie-Verbot mit Fans wegen Corona

Tom Holland ist als "Spider Man" weltweit bekannt geworden. Der junge Schauspieler hat eine riesige Fan-Gemeinde, die ihn bei allem treu supportet. Im Juli sind die Dreharbeiten für "Uncharted" gestartet, für die Tom Holland sogar nach Deutschland gekommen ist. Aktuell ist der "Spider Man"-Star dafür jedoch in Spanien unterwegs. Viele Fans warteten auf den Schauspieler, um ein Foto mit ihm zu ergattern. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie ist das jedoch nicht möglich. Es gibt viele Stars, die sich schon mit Corona infiziert haben. Das soll Tom natürlich nicht passieren, sonst wären die kompletten Dreharbeiten gefährdet. Deshalb gab es eine Absperrung zum Filmset. Auf seinem Instagram-Account hat er die wartenden Fans mit einer super süßen Aktion überrascht.

Tom Holland: Süße Foto-Überraschung für Fans auf Instagram

Einzelne Fotos aus der Nähe waren leider nicht möglich, aber Tom Holland hat sich etwas ganz besonderes überlegt, um seine Fans zu entschädigen: Er hat selbst ein paar Selfies mit der Menge geschossen und diese auf seinem Instagram-Account gepostet. "Danke an all die wundervollen Fans, die heute ans Set gekommen sind. Tut mir leid, dass wir keine Fotos mit euren Handys machen konnten, deshalb sind hier ein paar von meinen", schreibt der "Spider Man"-Star in seiner Caption. So eine süße Überraschung! Da sind sich auch die Fans einig, denn die meisten von ihnen haben kommentiert: "Genau deswegen lieben wir Tom Holland" – verstehen wir vollkommen!

