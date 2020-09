Dschungelcamp 2021: Wo wird gedreht?

Die gute Nachricht vorweg: Das Dschungelcamp 2021 wird trotz Corona stattfinden! RTL hatte bereits vor einigen Wochen bekanntgegeben, dass die Vorbereitungen für die 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" laufen und an einem sicheren Hygiene-Konzept gearbeitet wird. Wie genau das Ganze ablaufen wird und ob in Australien gedreht werden kann, ist allerdings noch nicht klar. Die britischen Kollegen von "I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!", die normalweise auch im australischen Dschungel wohnen, werden dieses Jahr nicht im Camp sondern in einer 200 Jahre alten verlassenen Burg in Wales untergebracht. Ob das auch für die deutsche Version in Frage kommt? Eine weitere Möglichkeit für IBES 2021 ist ein Drehort in Deutschland, das würde den Kandidaten die Anreise erleichtern.

Erste Vermutungen: Gehen diese Stars ins Dschungelcamp 2021?

Nicht nur die Frage "Wo wird das Dschungelcamp gedreht?" beschäftigt die Fans, schon jetzt wird spekuliert, wer zu den Dschungelcamp 2021-Kandidaten zählten könnte. Sänger Luca Cordalis wird als heißer Kandidat im Kampf um die (Dschungel-)Krone gehandelt, auch die Namen von Promi Big Brother 2020-Gewinner Werner Hansch und Kandidatin Kathy Bähm sind schon gefalllen.

