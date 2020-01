Dschungelcamp 2020: Prince Damien sichert sich die Krone

Bei DSDS konnte er sich im Jahr 2016 bereits den Sieg holen, nun wurde er auch noch zum Dschungelkönig 2020 gekürt: Bei Prince Damien läuft es einfach. Kein Wunder, den immer gut gelaunten 29-Jährigen schließen alle super schnell ins Herz. Er trotzte allen Widrigkeiten im Camp und hielt sich aus den Streiterein im Dschungel, die vornehmlich von Elena Miras ausgingen, heraus. Scheinbar eine erfolgreiche Taktik.

Diese Promis würden wir gerne 2021 im Dschungelcamp sehen

Doch auch im kommenden Jahr werden wieder zwölf – mehr oder weniger – bekannte Stars in den australischen Dschungel ziehen, um sich dort den Dschungelprüfungen und all den anderen Herausforderungen zu stellen. Und: Natürlich um Schlagzeilen zu produzieren. Doch wer eignet sich hierfür am besten? Von seiten RTLs steht bisher noch überhaupt nichts fest. Kein Wunder, es ist ja auch noch ein Jahr Zeit bis es wieder heißt "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Allerdings gäbe es da schon einige potenzielle Kandidaten, die im Dschungel sicherlich eine gute Figur abgeben würden. Wir würden ja super gerne Mike Singer, Katja Krasavice oder gar Rapper Apache 207, über den es 10 total interessante Fakten gibt, in Australien sehen.

