Capital Bra: Legendäre Features!

Capital Bra ist einer der erfolgreichsten Musiker überhaupt. Klar, dass viele mit ihm ein Feature aufnehmen wollen! Außer seinem Lieblings Feature-Gast und BFF Samra holt sich Capital Bra immer wieder Kollegen für seine Hits dazu – letztes Jahr zum Beispiel Pop-Künstlerin Lea. Jetzt kündigte der "Bratan" mal wieder ein Mega-Feature an! Und diesmal ist ganz sicher: Ganz Deutschland kennt den Musiker! 💪🏻

Capital Bra: Zusammarbeit mit Dieter Bohlen!

Samra & Capital Bra: Die Berliner sind das absolute Erfolgs-Duo, wenn es um Deutsch-Rap geht! Doch Capi kann auch anders: Im März 2019 nahm er nach einem kurzen Internet-Beef mit Dieter Bohlen den Song "Cherry Lady" neu auf – und landete damit prompt auf Platz Eins der deutschen Single-Charts. Seitdem ist aller Streit vergessen und Capital Bra und Dieter Bohlen sind absolute Bros geworden! Kein Wunder, dass der DSDS-Juror ab und an in Capis Instagram-Story auftaucht. So auch letzten Samstag! Die beiden fuhren gemeinsam im Mercedes durch Hamburg und Capi filmte sich dabei. „Bald kommen neue Songs was?“, fragte er seinen Kumpel Dieter dann im Video. „Ja, ich würde gerne!“, antwortete Dieter daraufhin. „Auf jeden Fall, wir rasieren Deutschland! Wir rasieren dieses Mal Europa“, ruft Capial Bra hinterher. Heißt also: Bald kommt ein neuer Song der beiden! 🚨 Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, wie das Feature sich anhört und ob der Song direkt auf die Eins geht! 😊

