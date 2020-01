Capital Bra: Auf einmal sieht er ganz anders aus!

Capital Bra hat sich ganz schön verändert. Er hat sich einen neuen Look verpasst sieht jetzt echt anders aus, als vorher! Er hat zwar noch immer die gleiche Frisur, die wir von Samras BFF kennen – doch er ließ sich jetzt seinen Bart ziemlich lang wachsen! So haben wir Capi wirklich noch nie gesehen. In seinem Instagram-Feed postete Capital Bra, der auf Instagram sogar seinen eigenen Filter hat, ein Video, in dem wir sein neues Ich zu Gesicht bekommen. Mega cool! Hier siehst du den Vergleich vom neuen zum alten Capi-Style:

Vergleich: Capital Bra mit vs. Capital Bra ohne Bart Instagram

Capital Bra: Neuer Look, neues Album?

Capital Bra kann sich mit Bart auf jeden Fall sehen lassen, oder? Der Berliner postete jetzt auf Instagram ein Video von sich, in dem er sich bei seinen Fans für ein erfolgreiches Jahr 2019 bedankt. Er schreibt dazu: "Danke an alle für alles 2020 wird rasiert Berlin lebt wie nie zuvor!" Fans können sich also mal wieder auf neue Musik von Capital Bra freuen! Bestimmt haut der Berliner 2020 ein neues Album raus. Wir sind gespannt … Unter seinem Post kommentieren jedenfalls Rap-Kollegen wie Kontra K, Xatar, Gringo, Miami Yacine, Vincent Stein von SDP und natürlich Capis Bruder Samra.