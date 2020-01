Samra: Erstes Solo-Album kommt

Schon einige Male hat Samra den Namen seines geplanten Albums geändert. Erst sollte es "Marlboro Rot" heißen, dann "Smoking Kill". Doch mittlerweile hat Samra es " Jibrail und Iblis " genannt und angekündigt, dass es am 17. April 2020 erscheinen soll!

Samra verschiebt Album

Ursprünglich hatten Samras Fans sich schon 2019 darauf gefreut, denn eigentlich sollte es im September, oder spätestens im Februar 2020 erscheinen. Aber Samra ist nunmal ein Perfektionist und will sein Debüt-Album erst raushauen, wenn es ihm wirklich zu 100% gefällt! Stattdessen wurden die Fans des "Cataleya"-Stars schließlich am 4. Oktober mit dem Mega-Album "Berlin Lebt 2" vertröstet, das Samra (bürgerlich Hussein Akkouche) gemeinsam mit seinem Freund und Business-Partner Capital Bra aufnahm. Und das ging auch ordentlich durch die Decke und landete sogar auf Platz eins der deutschen, österreischischen und schweizerischen Album-Charts ! Die Messlatte liegt also hoch für "Jibrail und Iblis".

Samras Debüt-Album: Features, Name und Release-Datum

Release-Datum:

Das Album soll am 17. April 2020 erscheinen.

Songs:

Samras erste Single von " Jibrail und Iblis " hat der Rapper schon releast. Der Song "Colt" kam am 13.12. raus und landete auf Platz zwei der deutschen Single-Charts.

Bedeutung des Namens:

"Jibrail und Iblis" ist Arabisch. Man könnte die Begriffe als "Engel und Teufel" übersetzen – es bleibt allerdings offen, wie Samra die Begriffe für sich interpretiert.

Feature-Gäste:

Nach seinem erfolgreichen Feature mit LEA im Track "110" hat sich Samra jetzt die nächste Pop-Sängerin geschnappt. Er war vor Kurzem nämlich mit Pop-Sängerin Elif im Studio – und hat sogar mit ihr gekuschelt! Es ist zu vermuten, dass der gemeinsame Song sich auf Samras Debüt-Album befinden wird. Bestimmt wird auch sein BFF Capital Bra mit von der Partie sein, schließlich sind die beiden das absolute Erfolgs-Duo im Deutsch-Rap. Außerdem arbeitete er laut seiner Instagram-Story mit Rapper Nash von der KMN Gang zusammen. Denkbar ist auch, dass Miami Yacine auf der Platte vertreten sein wird – jedenfalls lieferten Samra und auch Capital Bra einen Part für sein kommendes Album.

Studio-Sessions:

Derzeit arbeitet Samra gemeinsam mit seinen Produzenten Lukas Piano und Greckoes (Konstantinos Tzikas) in Amsterdam an seinem Solo-Album. Recordet hat er die ersten Songs allerdings in seiner Heimatstadt Berlin.

Deluxe-Box:

Die Deluxe-Box zu Samras Debüt-Album kannst du schon vorbestellen. Momentan kostet sie 54,99 €, sieht aus wie eine Zigaretten-Schachtel und beinhaltet eine Doppel-CD vom Samra-Album, sowie Merchandise des Rap-Stars: Einen Samra-Pulli im Kippenschachtel-Look.

Abstimmen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!