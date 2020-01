Samra war mit Sängerin im Studio

Am Song "110", den Samra gemeinsam mit Capital Bra – der sich übrigens krass verändert hat – und LEA rausbrachte, kam diesen Sommer wohl absolut niemand vorbei. Was bekommt man, wenn sich zwei Gangster-Rapper mit einer Pop-Sängerin zusammentun? einen heftigen Nummer-Eins-Hit, der die Charts rasiert! Tatsächlich geht es in dem Song, den Samra, Capi und die süße LEA gemeinsam performen, um Gefühle, Schmerz und ungesunde Beziehungen. Kurz gesagt: Es geht um Liebe! Jetzt macht Samra wohl den nächsten Song mit einer Pop-Sängerin : Er war nämlich mit Elif im Studio!

Samra: Neue Freundin?

Doch während Samra eigentlich kaum über sein Privatleben spricht, zeigt er seinen Fans auf Instagram jetzt ganz besonders intime Einblicke, die vermuten lassen, dass da vielleicht sogar mehr zwischen ihm und Elif läuft, als nur Musik! Er zeigt sich nämlich kuschelnd im Studio mit der Sängerin. Sind sie einfach gute Freunde, oder ist sie etwa seine Freundin? Wer weiß … Die deutsch-türkisch Pop-Sängerin Elif Demirezer kennst du übrigens vielleicht noch von der ehemaligen ProSieben Casting-Show "PopStars". Mit 16 bewarb sie sich dort und wurde genommen! Heute schreibt sie Songs für bekannte Künstler und bringt auch eigene Stücke raus. Demnächst also wohl mit Samra … Wir sind gespannt auf die Kombi!

Was läuft bei Elif und Samra?

Samra und Elif sitzen gemeinsam auf dem Sofa, sie hat ihre Arme fest um ihn geschlungen, er schmiegt seinen Kopf an ihre Brust – dieses Bild postete Elif in ihrer Instagram-Story. Samra veröffentlichte im Gegenzug ein Video, in dem die Sängerin mit ihrer Gitarre performt – dickes, rotes Herz inklusive. Er scheint ja ganz schön verliebt zu sein … Wie süß!

