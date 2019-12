Neue Nr. 1 in den Deutschen Charts: Das ist HAVA!

HAVA stürmt mit "Kein schlaf" die Deutschen Charts

Mit "Heart Break" feierte HAVA im April ihr Debüt im deutschen Rap-Game. Super schnell hatte das Video auf YouTube über vier Millionen Clicks. Auch ihre zweite Single "Korb" ging komplett durch die Decke. Vergangene Woche veröffentlichte sie gemeinsam mit Nimo die Single "Kein Schlaf" und stürmt damit direkt Platz eins der Deutschen Charts. 😱 Schon seit ihrer ersten Veröffentlichung wird sie krass gehyped. Aber wer ist HAVA überhaupt?

Das ist die Newcomerin

HAVA, die eigentlich Dilara heißt, hat sich ihren zweiten Namen zu ihrem Künstlernamen gemacht. Die Rapperin ist im August gerade einmal 21 Jahre alt geworden und sichert sich schon eine Woche nach ihrer Veröffentlichung ihres ersten Features Platz 1. Wow! Das bringt auch sie ordentlich zum Staunen. Doch das soll nicht ihr einziger Nummer 1 Hit bleiben. Die 21-Jährige, die ursprünglich aus Hamm stammt und bosnische sowie türkische Wurzeln besitzt, hat noch viele weitere Songs geplant. Was sie dabei von vielen Rap-Kollegen unterscheidet? Ihre Texte! HAVA´s Songs sind super deep und man merkt dabei einfach, dass sie jedes Wort davon fühlt. Dabei geht es in ihren Songs nicht um Luxus-Marken wie Gucci oder Louis Vuitton, wie es bei ihren Kollegen oftmals der Fall ist, sondern um Trennungen, Herzschmerz und Enttäuschungen. Viele ihrer Fans können sich mit ihren Texten identifizieren. Und genau das macht es einfach besonders. Außerdem nimmt sich die Rapperin immer wieder Zeit für ihre Follower und beantwortet auf Instagram ihre Fragen. Dabei verriet sie auch ihren Lieblings-Rapper. Samra, dessen Hit "Instinkte" im Januar total durch die Decke ging, jedoch nicht bei Spotify zu finden ist, feiert die Newcomerin total! Wir sind gespannt, was HAVA in der nächsten Zeit so droppen wird und ob bald vielleicht sogar ein Track mit Samra entstehen wird? 😍

