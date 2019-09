Capital Bra: Song mit DIESER Pop-Künstlerin!

Capital Bra: Song mit Pop-Sängerin

Capital Bra ist als Gangster-Rapper bekannt. Mit seinem BFF Samra haut er einen Hit nach dem anderen raus – so auch die neueste Single der beiden namens "110". Doch diesmal ist etwas anders: Es sind nicht nur Capi und Samra, die auf dem Track über Liebe, Probleme und Vertrauen rappen, sondern noch ein weiterer Feature-Gast: Pop-Sängerin Lea! Die 27-Jährige kennst du bestimmt von ihren Hits "Leiser", "Zu Dir", oder dem Soundtrack zum Kino-Film "Das schönste Mädchen der Welt", auf dem sie das Titel-Lied "Immer wenn wir uns sehn" sang.

Capi, Samra & Lea: "110"

Der neue gemeinsame Song von Capital Bra, Samra und Lea ist für Fans der drei Musiker eine absolute Überraschung – aber positiv! Keiner hätte wohl damit gerechnet, dass Leas Stimme auf einen Track mit den beiden Rap-Stars passt. Doch das Feedback der Fans ist der Hammer! Einer der meist gelikten Kommentare lautet: "Alter am Anfang dachte ich so hab ich mich verklickt😂 geiles Lied die Stimme von Lea ist krass" – Lea scheint also auch gut bei Rap-Fans anzukommen! Der wohl lustigste YouTube-Kommentar lautet aber "Ich glaube da wird Jemand eifersüchtig (Helene Fischer)" – LOL! Der Scherz ist eine Anspielung auf Capital Bras Crsuh auf die Schlager-Sängerin. Schon mehrere Male versuchte der Berliner nämlich, einen Song mit Helene aufzunehmen – vergeblich! Jetzt wurde es eben ein Feature mit Lea …

