Capital Bra bekommt Schulden-Brief

Steckt Rapper Capital Bra etwa in der Schulden-Falle?

Capital Bra: Gelber Brief

In seiner jüngsten Instagram-Story teilt Capital Bra mit seinen 2,3 Millionen Abonnenten, dass er einen gelben Brief erhalten hat. Doch was hat es damit auf sich? Eine förmliche Zustellung kommt immer in einem gelben Briefumschlag. Dies bedeutet nichts Gutes, denn im Zivilrecht wird diese Art der Zustellung durch die §§ 166-195 der Zivil­prozess­ordnung ausgeführt. Ein solcher gelber Umschlag ist also eine letzte Zahlungsaufforderung, bevor das Inkassounternehmen an der Tür klingelt. Im schlimmsten Fall kann es dazu kommen, dass der Gerichtsvollzieher auf einmal vor der Tür steht. Im Fall von Capital Bra ist das jedoch recht abwegig. Doch wie kam es zu diesem Schreiben?

Capital Bra macht sich über förmliche Zustellung lustig

"Bratans, ich habe einen Bambi für gelbe Briefe bekommen von meinem Bruder Bushido.", verrät der Rapper in seiner Instagram-Story. Capital Bra und sein Label-Boss machen sich darüber lustig. Man sieht Bushido am Boden vor einem Berg von Rechnungen sitzen. Neben ihm ein Terminal für Überweisungen. Scheinbar hat Capi seine Rechnungen nicht fristgerecht gezahlt und hat sogar die sämtlichen darauffolgenden Mahnungen ignoriert. Nun kümmert sich Bushido um die versäumten Zahlungen. Steckt der erfolgreiche Rapper etwa in Schulden und kann deshalb seine Rechnungen nicht begleichen? Bis dato ist noch nicht bekannt, weshalb es zu dieser förmlichen Zustellung kam.

Capital Bra: Braucht er Hilfe von Peter Zwegat?

Der Schuldnerberater Peter Zwegat, den man vor allem aus der RTL-Sendung "Raus aus den Schulden" kennt, hat schon dem ein oder anderen Promi aus der Schulden-Falle geholfen. Falls Capital Bra wirklich in einer Schulden-Falle steckt, könnte dieser ihm garantiert mit einigen Tricks aus der Patsche helfen. Nach seiner "gelber Brief"-Story postete der Rapper prompt einen Aufruf an seine Fans, darin heißt es: "Über Eventim kriegt ihr noch Karten. Es sind gerade wieder welche Online gestellt worden." Der Bratan wirbelt also noch einmal ordentlich an der Werbetrommel.

Folg uns auf Spotify für mega nice Hits!

Das könnte dich auch interessieren: