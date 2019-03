Nach Versöhnung mit Dieter Bohlen: Sitzt Capital Bra bald in der DSDS Jury?

Zwischen Capital Bra und Dieter Bohlen ist nach dem gestrigen Beef wieder alles geklärt. Nun besteht sogar die Möglichkeit, dass der Rapper bald in der DSDS-Jury zu sehen ist.

Dieter Bohlen & Capital Bra: Der Streit

Gestern (12. März) flogen zwischen Capital Bra (24) und Dieter Bohlen (65) ganz schön die Fetzen. Das DSDS-Urgestein hatte in einem Bild-Interview ganz schön gegen den Rapper geätzt. Das konnte der Bratan natürlich nicht auf sich sitzen lassen und feuerte via Instagram-Story ordentlich zurück! Nach einem versöhnlichen Telefonat scheint nun zwischen den Musikern wieder alles geklärt zu sein. Als Zeichen der Versöhnung spielte Capi sogar den Mega-Hit "Cheri, Cheri Lady" von Modern Talking in seiner Story.

Capital Bra: Wird er bald DSDS-Jury-Mitglied?

Dieter Bohlen wurde auf Instagram von einem seiner Fans gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass Capital Bra Jurymitglied bei "Deutschland sucht den Superstar" wird. Der Musikproduzent schien positiv überrascht von dieser Idee und kommentierte: "von mir aus...". Wir sind gespannt, ob sich diesbezüglich etwas ergibt.

