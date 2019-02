Capital Bra auf den Spuren von ABBA und den Beatles

Capi räumt ab!

Eines dürfte inzwischen wohl jedem klar sein: Capi ist einfach nicht aufzuhalten! Der Rapper landet einen Hit nach dem anderen und räumt Preise ab wie kein anderer. Bereits acht Nummer-eins-Hits kann Capital Bra sich auf die Fahne schreiben und die holte er auch noch alle innerhalb des letzten Jahres! Kein Wunder, dass der Rapper mit der großen Klappe einen Rekord nach dem anderen bricht, doch mit dem neusten begibt er sich auf die Spuren von zwei ganz besonderen Musik-Größen…

Capital Bra: Noch ein Hit

Am 25.1. brachte Capi jetzt seinen neuen Song „Prinzessa“ raus und wie sollte es anders sein, auch dieses Lied wurde ein Erfolg. Damit landete der 24-Jährige nun seinen 9. Nummer-eins-Hit und überholte keine geringeren als ABBA! Und wenn das nicht schon beeindruckend genug wäre, heftet sich der Rapper jetzt auch noch an die Versen von einer weiteren Musiklegende: Den Beatles! Die liegen momentan nämlich noch mit elf Nummer-eins-Hits vorne. Wenn Capital Bra so weiter macht, dann könnte er die Band sogar noch dieses Jahr überholen. Damit würde er dann definitiv in die Geschichte eingehen…

