Capital Bra: Song geht durch die Decke

In letzter Zeit hat Rapper Capital Bra schon viele Rekorde gebrochen, doch sein neuer Song toppt mal wieder alles!

Capital Bra feat. Juju: Neuer Song!

Erst letzten Donnerstag brachte Capital Bra mit SXTN-Rapperin Juju den Song „Melodien“ raus. Seitdem geht das Lied mega ab! Das Musikvideo hat auf YouTube bereits 5,2 Millionen Views und auch auf Spotify hat „Melodien“ mehrere Millionen Aufrufe! Wow. Rapper Capital Bra stellt mit seinem neuen Hit mal wieder alle in den Schatten. Im Juni erschien sein neues Album „Berlin lebt“, mit dem er bereits einen Rekord nach dem anderen aufstellte. Singles wie „5 Songs in einer Nacht“, „Neymar“ und „One Night Stand“ waren absolute Mega-Hits, die es alle innerhalb von sieben Wochen auf Platz 1 der Charts schafften. Das hatte 40 Jahre lang keiner mehr geschafft! Egal ob Charts, Streaming oder YouTube – Capi dominiert momentan das Business! Da war es natürlich nicht verwunderlich, dass auch „Melodien“ jetzt ein Mega-Treffer ist.

„Melodien“ bricht erneut Rekorde

Mit seinem neuen Hit hat der Rapper gleich zwei weitere krasse Rekorde gebrochen. Auf Spotify erreichte „Melodien“ nämlich innerhalb von 24 Stunden satte 1,7 Millionen Streams! Auch auf YouTube holte sich Capital Bra erneut die Krone und brach seinen eigenen Rekord. Sein Musikvideo schaffte es in 24 Stunden nämlich sogar auf unglaubliche 2,5 Millionen Views! Sein Song „Berlin lebt“ hatte den Rekord vorher mit 2,4 Millionen Klicks gehalten. In einem Video bedankte er sich dafür bei seinen Fans, denn damit hat Capi mal wieder zwei heftige Rekorde gebrochen und es waren mit Sicherheit nicht die letzten. Kein Rapper startet in Deutschland momentan so krass durch wie der 23-Jährige! Seit er im Juli bei Bushidos Label „Ersguterjunge“ unterschrieben hat, scheint Capital Bras Erfolg sogar noch mehr zuzunehmen. Was wir wohl in der nächsten Zeit noch von dem Rapper erwarten dürfen? Mit „Melodien“ haben uns Capi und Juju auf jeden Fall einen coolen neuen Ohrwurm für den Sommer geliefert.

