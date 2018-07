„Deutschland sucht den Superstar“ (kurz: DSDS) ist eine erfolgreiche Musik-Castingshow bei RTL im Programm. Seit 2002 läuft DSDS im Deutschen TV – der erste DSDS-Sieger ist Alexander Klaws. Der Gewinner bekommt 100.000 Euro!

Seit der ersten Staffel sitzt Poptitan Dieter Bohlen in der Jury. Er sucht bei DSDS Jahr für Jahr nach neuen Talenten.

DSDS Jury

In der Jury der 15. Staffel von DSDS sitzen: Dieter Bohlen, Ella Endlich, Carolin Niemcyzk und Mousse T.

DSDS: Sarah und Pietro Lombardi

In der achten Staffel von DSDS lernten sich Sarah Engels und Pietro Lombardi kennen und lieben. Sie galten immer als das absolute TV-Traumpaar. Dieter Bohlen schenkte ihnen zur Hochzeit sogar die Ringe. Doch seit dem Fremdgeh-Skandal im Oktober 2016 leben die beiden getrennt.

DSDS: Menderes Bagci

Menderes Bagci ist neben Dieter Bohlen das Urgestein von "Deutschland sucht den Superstar". Er bewarb sich in allen Staffeln von DSDS, wurde jedoch in den ersten sieben im Casting rausgeschmissen. Als Belohnung für seine Hartnäckigkeit wurde ihm in der vierten Mottoshow der vierten Staffel ein Auftritt zugesagt. Für Menderes ging damit ein Traum in Erfüllung - seitdem übt er noch härter und versucht es Jahr für Jahr wieder.

