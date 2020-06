„Ich habe vier Nippel. Ich muss wohl ein Zwilling gewesen sein. Der andere ist verschwunden und alles, was er dagelassen hat, waren seine zwei Nippel“, erklärte der One Direction-Sänger mal. Trotz des vermeintlichen Schönheitsmakels feiern es seine Fans, wenn sich Harry Styles mal wieder halbnackt in Musik-Videos oder auf Fotos zeigt.