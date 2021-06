Juni ist Pride Month, ein Monat, der für die LQBTQ+-Community sehr wichtig ist! "Pride" kommt aus dem Englischen und bedeutet "stolz". Nicht nur im Pride Month feiern Homosexuelle, Bisexuelle, Queere, Trans* Menschen und andere aus der Community ihre sexuelle Identität und zeigen, wie stolz sie damit umgehen! So toll, denn: Love is Love – ganz egal, wer man ist oder wen man liebt! ❤️ 🏳️‍🌈 ❤️ Sophie Turner, Ellen DeGeneres, Joshua Bassett, Elliot Page ... Viele Stars gehören der LGBTQ+-Community an! Wir haben für dich ein paar herausgesucht, die ganz offen queer sind.