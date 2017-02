Update 3. Dezember

DSDS 2017: Das erwartet die Jury in der ersten Folge!

DSDS 2017 geht am 4. Dezember in eine neue Runde. Neu mit dabei in der Jury von DSDS: Shirin David! Die Youtube-Beauty wird gemeinsam mit Dieter Bohlen, H.P. Baxxter und Michelle bei den Castings einiges geboten bekommen. "Ich wünsche mir ganz, ganz viel Unterhaltung", sagt Shirin David im Vorfeld. Ob sie die kriegen wird? Auf diese Lieder der DSDS Kandidaten können sich die RTL-Zuschauer und die Jury bei der ersten Folge der Castings freuen:

Robin Becker singt "Hey" von Andreas Bourani

Stephanie Friebel singt "Du wirst alle Jahre schöner" von Roger Whittaker

Chamelle Moser singt "Proud Mary" von Tina Turner

Alexandra Lexer singt "Marathon" von Helene Fischer

Nicolette Firchal und Arames singen "From A Shell" von Lisa Germano

Leon Buche singt "Barfuß am Klavier" von AnnenMayKantereit

Jens Drescher singt "Superstar" von NRW Cowboy (Eigenkomposition)

Maksym Doshy singt "Funeral Of Women Hearts" (Eigenkomposition)

Sandro Brehorst singt "You Raise Me Up" von Westlife

Oshini Katakoluge singt "Read All About It" von Emeli Sandé

Oliver Schmidt singt "Schrei nach Liebe" von Die Ärzte

Speziell DSDS Kandidat Oliver Schmidt wird heute beim Casting für Furore sorgen! Der 36-Jährige Einzelhandelskaufmann macht im Vorfeld bereits eine Ansage an Shirin David und den Rest der Jury: "Mit meinem Schuss Wahnsinn mache ich die anderen verrückt!", so Schmidt zu RTL. Mit seinem Äußeren gehört er definitiv zu den besonderen Kandidaten der Show - aber wird es am Ende auch für den Recall bei DSDS 2017 reichen?

Oliver Schmidt beim DSDS Casting RTL / Stefan Gregorowius

DSDS Sendetermine: Wann läuft DSDS?

DSDS läuft, wie gewohnt, auf dem TV-Sender RTL. Die Castings werden immer mittwochs und samstags um jeweils 20:15 Uhr zu sehen sein. Der DSDS 2017 Start ist am 4. Januar. Ab 28. Januar gibt es "Deutschland sucht den Superstar" nur noch samstags.

Hier die Sendetermine der Castings im Überblick:

DSDS 2017 Folge 1: Mittwoch, 4. Januar um 20:15 Uhr

DSDS 2017 Folge 2: Samstag, 7. Januar um 20:15 Uhr

DSDS 2017 Folge 3: Mittwoch, 11. Januar um 20:15 Uhr

DSDS 2017 Folge 4: Samstag, 14. Januar um 20:15 Uhr

DSDS 2017 Folge 5: Mittwoch, 18. Januar um 20:15 Uhr

DSDS 2017 Folge 6: Samstag, 21. Januar um 20:15 Uhr

DSDS 2017 Folge 7: Mittwoch, 25. Januar um 20:15 Uhr

DSDS 2017 Folge 8: Samstag, 28. Januar um 20:15 Uhr

DSDS 2017 Folge 9: Samstag 4. Februar um 20:15 Uhr

DSDS Kandidaten 2017: Auf diese Teilnehmer können wir uns im Casting freuen!

DSDS 2017 steht kurz vor der Tür. Es dauert nicht mehr lang, bis die ersten Castings ausgestrahlt werden (ab 4. Januar 2017). Doch wer gewinnt DSDS 2017? Bei uns könnt Ihr schon einen ersten Blick auf einige der Kandidaten werfen - es ist sogar eine Favoritin auf den Sieg dabei!

DSDS Casting 2017: Monique Simon

Monique Simon machte bereits mit 16 Jahren bei X-Faktor mit - konnte am Ende jedoch nicht gewinnen. Jetzt will es die mittlerweile 21-Jährige noch einmal bei DSDS Casting versuchen. Ihrer Stimme nach zu urteilen, hat sie auf jeden Fall gute Chancen, um es in den Recall bei DSDS 2017 zu schaffen:

DSDS Casting: Kult-Kandidat Ryan Stecken ist zurück!

In der elften Staffel von DSDS sorgte Kandidat Ryan Stecken für jede Menge Aufmerksamkeit. Der auffällige Look inklusive Performace brachte Ryan Stecken bei DSDS schon einmal in den Recall - wie wird es wohl in der neuen Staffel für ihn ausgehen? Durch Kandidaten wie Ryan lieben wir das DSDS Casting einfach ganz besonders!

Alle Infos zu 'Deutschland sucht den Superstar' im Special bei RTL.de: http://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html RTL / Stefan Gregorowius

DSDS Casting: Diese Kandidaten sind 2017 auch dabei!

Wer gewinnt DSDS 2017? Mit von der Partie bei der neuen Staffel bzw. dem DSDS Casting sind zudem:

Darcy Junio Gratt

Felix Leßmeister

Ita Wilczynska

Ita hat bei ihrem Casting Unterstützung dabei! Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Guillermo Sanchez Cordero

Oliver Schmidt

Andreas Gerlich

Andreas beweist: 2017 sind bei DSDS auch wieder "verrückte" Kandidaten dabei! Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Tamara Kappeller

Florian Schumacher

Michelle Geyer

Inga Bittner

Inga schwingt beim DSDS Casting die Hüften! Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Marino Rosales Anelyodis und Jorge Luis Labrada Perez

Andrea & Herbert Kraus

Christiane und Heinrich Trzil

Alle Infos zu 'Deutschland sucht den Superstar' im Special bei RTL.de: http://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html

DSDS Kandidaten: Neue Regel beim Recall!

Der Recall gehört bei DSDS seit Jahren mit zu den spannendsten Phasen für die Zuschauer und Kandidaten der Casting-Show! Nachdem bereits die neue Jury (inkl. Shirin David!) besetzt und auch die Rückkehr zu den Mottoshows bekanntgegeben wurde, kommt jetzt auch noch eine neue Regel auf die Top 33 DSDS Kandidaten 2017 beim Recall zu - und die hat es echt in sich! Mit welcher krassen Änderung die DSDS Kandidaten jetzt zu kämpfen haben, erfährst Du in folgendem Video:

Deutschland sucht den Superstar: Das Quiz zu allen DSDS Staffeln

Ob DSDS Casting, Kandidaten, Staffeln oder Gewinner: Bist Du ein DSDS-Experte? Teste hier Dein Wissen zu Deutschland sucht den Superstar. Aber nicht vergessen: "Dabei ist alles!" ;)

Shirin David DSDS: Sie ist seit der ersten Staffel vorm TV!

Shirin David bei DSDS: Schaut die Youtube-Ikonen aus Deutschland überhaupt noch Fernsehen? Für Shirin keine Frage: "Ich gucke definitiv noch Fernsehen", sagt die Beauty im RTL-Interview. "Ich habe einen riesengroßen Bildschirm bei mir im Wohnzimmer und schaue immer mal wieder, was aktuell so in der Fernsehwelt läuft." Gehört da für Shirin David auch DSDS dazu? Anscheinend schon! Die 21-Jährige ist ein großer Fan der RTL-Show und schon seit der ersten Staffel (zumindest vor dem TV) dabei!

"Du musst dir vorstellen: Ich saß jeden Samstagabend zusammen mit meiner Familie vor dem Fernseher mit einer dicken Chips-Packung und wir haben uns alles reingezogen, was mit DSDS zu tun hatte", erzählt die Youtuberin. Die Chance, Shirin David auch einmal als Kandidatin bei Deutschland sucht den Superstar zu bewundern, war damals gar nicht so gerin. Sie hatte einst an eine Bewerbung gedacht, allerdings kam ihr dann doch ihre Youtube-Karriere dazwischen...

DSDS Kandidaten 2017: Worauf wird Shirin David achten?

Aber wie können die DSDS Kandidaten Shirin David denn eigentlich von sich überzeugen? „Singen ist für mich die höchste Ausdruckform von Gefühl. Dank meiner Ausbildung kann ich hören, ob jemand mit der richtigen Technik arbeitet. Wenn jemand eine Song jedoch nicht fühlt, dann fehlt hier für mich das Wichtigste“, verriet Shirin gegenüber RTL. Und in Sachen Styling und Performance kann die YouTuberin den Kandidaten ganz sicher noch einige nützliche Tipps geben.

So HOT wie mit Shirin David war die DSDS-Jury noch nie! In Dubai beim Recall zeigt sich die 21-jährige mal wieder von ihrer knackigsten Seite.

Ein von Shirin David (@shirindavid) gepostetes Foto am 28. Nov 2016 um 11:49 Uhr

23. November 2016

DSDS Motto Shows: Neues (altes) Format für die Top 10 Kandidaten!

Es ist das Comeback des Jahres bei DSDS: Die Live-Motto-Shows sind wieder zurück! In der 14. Staffel von Deutschland sucht den Superstar werden die Top 10 Kandidaten also wieder live im TV abliefern müssen - und nicht wie zuvor bei vorher aufgezeichneten Event-Shows. Viele Fans wird es freuen, weil das neue Format bei den Zuschauern nicht so beliebt war, wie von RTL erhofft.

Shirin David hat sich also ein gutes Jahr ausgesucht, um in der Jury von DSDS zu sitzen. Wir freuen uns schon mega auf die neuen (alten) Liveshows und die Kandidaten!

DSDS 2017: Recall mit den Kandidaten in Dubai?

Wann beginnt DSDS 2017? In wenigen Wochen (4. Januar) geht "Deutschland sucht den Superstar" in eine neue Runde. Die Castings mit dem neuen Jury-Mitglied Shirin David wurden gerade schon gedreht. Im Januar werden die Casting-Folgen dann endlich ausgestrahlt, danach folgt der DSDS Recall mit den Top 33 Kandidaten. Bist Du auch schon so gespannt darauf, wie Shirin sich neben Dieter Bohlen, H.P. Baxxter und Michelle schlägt? Wird sie sich durchsetzen und ihre Meinung vertreten können?

Mindestens genauso spannend ist die Frage danach, wo genau der Recall in dieser Staffel stattfinden wird. Bisher konnten wir die Kandidaten auf Curacao, Kuba, Teneriffa, den Malediven, in Thailand und der Dominikanischen Republik schwitzen sehen (im wahrsten Sinne des Wortes).

Wie RTL bestätigt, geht es für die Kandidaten bei DSDS 2017 nach Dubai! Es lohnt sich dieses Jahr also fast doppelt, das Casting bei DSDS zu überstehen ;)

Ein von Dubai (@dubai) gepostetes Foto am 2. Apr 2016 um 7:41 Uhr

Shirin David bei DSDS 2017: Was halten Ex-Kandidaten vom Youtube-Star?

Shirin David bei DSDS? Diese Nachricht hat wirklich ALLE überrascht! Es ist wirklich eine große Ehre für den 21-jährigen Youtube-Star, denn ein Social-Media-Star saß noch NIE zuvor in der Jury bei DSDS.

Aber was halten eigentlich ehemalige DSDS-Kandidaten von der neuen Jurorin Shirin David? Promiflash hat mit Prince Damien, dem DSDS-Gewinner von 2016 gesprochen, und der schwärmt von der DSDS-Shirin: „Ich finde es mega, dass eine YouTuberin drin ist, das macht die Jury noch jünger. Und es zieht natürlich auch Menschen an, die früher kein DSDS geguckt haben."

Auch Ex-DSDS-Kandidat Aytug Gün ist von Shirin David bei DSDS überzeugt: „Mich von einer Person beurteilen zu lassen, die eventuell musikalisch nicht auf dem Stand ist, aber von dem Business her, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Ich glaube, sie kann einem zeigen, wie man sich präsentiert, wie man sich gibt."

DSDS & Shirin David: Darum passt sie in die Jury

DSDS & Shirin David? Das passt! Warum, verraten wir euch im Steckbrief:

Shirin David spielt Geige, Klavier und Oboe - sie ist also musikalisch genug für DSDS!

Die 21-Jährige besuchte die Neumeier Ballettschule

Shirin absolvierte lange vor DSDS eine Ausbildung an der Jugendopernakademie

Der Youtube-Star wirkte sogar schon in der Hamburger Staatsoper mit - das kann nicht jeder DSDS Juror von sich behaupten ;)

Sie weiß, wie man sich gut präsentiert: Ihr Youtube Channel "Shirin David" hat über 1,83 Mio. Abonnenten!

Wir freuen uns schon auf Shirin David in der Jury von DSDS!

DSDS Shirin David: Hat sie einen Freund?

Mit wem ist Shirin David zusammen? Die neue DSDS Jurorin gehört wohl mit zu den heißesten Damen, die jemals mit Dieter Bohlen gemeinsam an einem Tisch saßen. Dass Shirin David einen Freund hat, sollte somit eigentlich selbstverständlich sein, oder? Tatsächlich ist die Youtube-Beauty aber momentan Single. Seit ihrer Trennung von Chris von Bullshit TV ist die hübsche Blondine solo unterwegs.