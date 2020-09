Mike Singer sieht jetzt aus wie Dieter Bohlen

Bromance: Mike Singer und Dieter Bohlen verstehen sich prima

Pop-Titan Dieter Bohlen macht sich mal wieder auf die Suche nach Deutschlands größten Gesangstalenten. In der 18. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wird Bohlen dieses Mal von Maite Kelly und Michael Wendler unterstützt, auch Sänger Mike Singer ist DSDS-Juror. Mit letzterem scheint sich Bohlen richtig gut zu verstehen, auf Insta, TikTok & Co. sind die zwei Jurymitglieder gerade unzertrennlich. Aktuell laufen schon die Castings für die neue DSDS-Staffel, gedreht wird auf einem Schiff. Wenn sie gerade nicht auf der Suche nach dem neuen DSDS-Gewinner sind, vertreiben sich Mike Singer und Dieter Bohlen die Drehpausen mit funny Duellen, TikTok-Challenges & Co. und teilen das auch mit ihren Followern.

Mike Singer und Dieter Bohlen im gleichen Look

Die Bromance von Mike und Dieter geht sogar so weit, dass sich der 20-Jährige und der 66-Jährige gleich anziehen. Für ihre Social Media-Clips zeigen sich die Zwei gerne mal im Partnerlook und schmeißen sich zum Beispiel in einen schicken, blauen Overall oder einen bequemen Hoodie. Um den Doppelgänger-Look perfekt zu machen, hat Dieter Bohlen Mike Singer jetzt sogar ein Geschenk gemacht und ihm eine lässige Trainingsjacke von Camp David spendiert. Bohlen schwört auf die Kleidung von Camp David und ist seit ein paar Jahren Markenbotschafter.

