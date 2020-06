DSDS 2021 mit anderem Casting-System!

Es wurde heiß diskutiert, jetzt ist es Wirklichkeit: Zur neuen DSDS-Staffel wird es Online-Castings geben! RTL erklärt das Prinzip folgendermaßen: "Du kannst dir unser Online-Casting wie einen Videocall per Whatsapp oder per Skype vorstellen. Ganz unkompliziert. Und unser neues Online-Casting steckt voller Vorteile für dich: Du musst nicht extra anreisen. Es kann überall stattfinden!"

Keine DSDS Live-Castings mehr?

Die Fans sind verwirrt. Gibt es dann künftig keine Live-Castings vor der Jury mehr? Der Chef-Juror Dieter Bohlen gibt via Videobotschaft auf Instagram Entwarnung und klärt über die zukünftigen DSDS-Änderungen auf: "Leute, ich muss mal kurz was richtigstellen. Viele glauben irgendwie, diese Castings gibt es nicht mehr. Man liest: 'Nur noch online, nur noch online'. Die Vor-Castings, diese Castings ohne Jury, wo man sich so vorstellen kann, die gibt es noch weiter. Ihr könnt euch dieses Mal aber auch über Videos bewerben."

Es gibt keine grundlegenden Änderungen

Die Fans können also aufatmen. Der DSDS-Gott Dieter Bohlen stellt am Ende seines Videos nochmal klar: "Die richtigen Castings mit der Jury, also zum Beispiel mit mir, die gibt es natürlich weiter. Die werden auch wunderbar. Die Castings von DSDS werden so bleiben wie sie immer waren, Amen." DSDS 2021 steht aber auch noch vor einer anderen Frage: Welche Juroren werden zur neuen Staffel die Casting-Teilnehmer beurteilen?

Jurybesetzung für DSDS 2021 noch offen

Wer neben Dieter Bohlen in der neuen DSDS-Staffel die Plätze auf den Juroren-Sesseln einnimmt, ist noch ungewiss. Nachdem Schlagerstar Florian Silbereisen den Sänger Xavier Naidoo als Gast-Juror bei DSDS ersetzt hatte, stand direkt danach fest, dass das nur ein einmaliger Ausflug war. Auch ob DSDS-Liebling Pietro Lombardi und Profi-Tänzerin Oana Nechiti als Jury-Mitglieder bei DSDS 2021 dabei sind, bleibt noch offen.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!