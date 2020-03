Der Nachfolger in der DSDS-Jury

Am Samstag starteten in Köln die DSDS-Liveshows, jedoch ohne Xavier Naidoo auf dem Jury-Sessel. Grund dafür war sein Rausschmiss aus der RTL-Fernsehshow aufgrund eines Videos, dass im Internet viral ging. Darin schien sich der Juror fremdenfeindlich und rassistisch geäußert zu haben. Ob das nur ein Versehen war, bleibt fraglich. Fakt ist, dass die DSDS-Jury nun einen Nachfolger braucht. Doch wer kommt dafür in Frage?

Heißester Anwärter auf den Jury-Sessel von Xavier Naidoo

Neben Dieter Bohlen, Oana Nechiti und Pietro Lombardi soll sich also ein neues Gesicht am Jurypult einreihen. Der heißeste Kandidat für den begehrten Sessel ist demnach kein geringerer als, wer hätte das gedacht, Menderes Bagci! Der 35-Jährige ist mittlerweile eine echte DSDS-Legende und beweist, dass man es mit viel Ehrgeiz und Selbstliebe doch zu etwas bringen kann, auch wenn man zunächst nicht super viel Talent mitbringt. Als Unterhaltungskünstler hat er sich nach oben gearbeitet, seine Single "Mittendrin" schaffte es sogar in die Charts und auch beim großen DSDS-Wiedersehen konnte Menderes beweisen, dass er das Zeug zum Moderieren und „Entertainen“ hat.

Menderes ist mittlerweile eine DSDS-Legende, doch hat er auch das Zeug, um in der Jury zu bestehen? Getty Images

Es bleibt spannend im DSDS-Juroren-Battle

Laut Dieter Bohlen, ist Menderes jedoch nicht der einzige Anwärter für den DSDS-Jury-Posten. Außerdem im Rennen sind nämlich auch der DSDS-Gewinner von 2016 Prince Damien oder die nun dick im Showgeschäft angekommene Laura Müller, die auf jeden Fall mit Schatzi Michael Wendler auch Erfahrungen im Musikbusiness mitbringt. Die Entscheidung des Pop-Titanen Dieter Bohlen steht aus und es bleibt weiterhin spannend. Noch ist die DSDS-Jury-Nachfolge von Menderes Bagci unklar. Wir würden ihm den Jury-Posten aber auf jeden Fall gönnen.

