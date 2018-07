Biografie Pietro Lombardi

Piertro Lombardi kommt am 9. Juni 1992 in Karlsruhe zur Welt und wächst dort mit seinen Eltern und seinen zwei Geschwistern auf. Seinen Namen verdankt er den italienischen Wurzeln seines Vaters. Als Jugendlicher bricht er die Hauptschule ab und nimmt stattdessen einen Minijob in einer Schmuckwerkstatt an. Seit März 2013 ist er mit Sarah Engels verheiratet, die er bei DSDS kennen und lieben lernte.