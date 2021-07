Pietro Lombardi verrät wahren Grund für Auszeit-Schock

Pietro Lombardi schockt Fans mit Auszeit nach 11 Jahren Karriere

Aus und vorbei. Pietro Lombardi hat verkündet, dass er nach elf Jahren im Musik-Business eine Auszeit nehmen will. Der Sänger will sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen – inklusive Instagram! Erst im Mai lehnte er ein TV-Angebot trotz unglaublicher Gage ab. Ob er da schon wusste, welche Entscheidung er treffen wird? Vor zwei Stunden verkündete Pietro Lombardi nämlich, dass er eine Pause braucht und sich zurückziehen will. "Normalerweise bin ich immer ein lustiger, positiver und verrückter Pietro. Ich liebe es euch mitzunehmen, mit euch live zu gehen, euch mit auf meine Konzerte zu nehmen und euch Kraft, Energie & positive Energie geben. Aber das kann ich alles nur machen, wenn es mir auch so geht", gesteht der "Cinderella"-Sänger auf Instagram und schockiert seine Fans total. Wer Pietro kennt, weiß jedoch, dass er eine total ehrliche Haut ist. Somit verrät er auch gleich den wahren Grund für seine Auszeit.

DIE AKTUELL ERFOLGREICHSTEN MUSIK-STARS DER WELT

Das ist der wahre Grund für die Auszeit von Pietro Lombardi

In einem langen und emotionalen Post auf Instagram verrät Pietro Lombardi, was der wahre Grund für seine Auszeit ist: "Ich könnte niemals in die Kamera lachen & euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist! Aktuell fehlt mir die Kraft & Energie viele Dinge fange ich gerade an und breche sie dann wieder ab, egal ob meine Musik, Diät oder andere Projekte. So bin ich normal nicht, ich ziehe normal alles durch, wenn ich was ändern möchte… das zeigt mir 'okay Pietro, hier stimmt was nicht' 😫." Schon früher klagte der Sänger über Body-Frust und Probleme mit seiner Motivation, jetzt scheint Pietro seine Konsequenzen gezogen zu haben. Die einzige Lösung: Ein Rückzug aus der Öffentlichkeit und das auf unbestimmte Zeit!

Pietro Lombardi: Was passiert jetzt mit dem Sänger und seinem Social Media-Account?

Es ist wirklich herzzerreißend den sonst so positiven Sänger, so emotional und traurig zu sehen. Und auch, wenn die Auszeit von Pietro Lombardi für viele Fans vermutlich ein riesiger Schock ist, hat er noch ein paar aufbauende Worte für seine Follower: "Eins wird sich niemals ändern: Ich bin loyal, ich bin ehrlich und ich glaube ich habe ein gutes Herz. ❤️ Aber ich bin nur ein Mensch. Genauso wie ihr hab auch ich meine Fehler, an den ich arbeiten muss, aber ja ist menschlich & in den letzten Jahren ist vieles passiert, wir haben einiges durch Team Lombardi. 🙏🏻 Ich möchte einiges ausprobieren, wie einen neuen Musikstil, aber dafür muss ich erstmal zu mir finden, um es euch dann mit voller Energie zeigen zu können. 🙏🏻" Wir hoffen sehr, dass Pietro Lombardi in seiner Auszeit neue Kraft tanken kann und werden ihn auf allen sozialen Plattformen extrem vermissen. Sein Team wird sich auf Instagram weiterhin um vorproduzierte Kooperationen und Konzerttermine kümmern, die weiterhin stattfinden sollen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

!-->!-->!-->