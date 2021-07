BRAVO Hits 114: Eiskalte Tracks für deinen Sommer

BRAVO Hits 114 begeistert mit den freshesten Songs des Sommers

An heißen Sommertagen brauchen wir vor allem eins: eine kleine Ablenkung von der Hitze. Und das geht am besten mit guter Musik! Deshalb haben wir auf der neuen BRAVO Hits 114 die freshesten Hits für euch rausgesucht. In insgesamt 48 Tracks bekommt ihr pure Sommer-Vibes von Stars wie Ed Sheeran, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Pietro Lombardi, Lena, Måneskin, Bebe Rexha, Topic und Co. – wie Shirin David sagen würde "Lieben wir"! Ergattern könnt ihr die BRAVO Hits 114 ab dem 30.07.2021 (Freitag) als CD überall im Handel oder im BRAVO Shop. Natürlich gibt es die Tracklist auch bei Amazon Music, im iTunes und Google Play Store. Hier kannst du in die neue BRAVO Hits 114 reinhören und sie bestellen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit unserer Tracklist und hoffen, dass wir den Sommer alle gesund und munter genießen können. Hier gibt es jetzt noch den offiziellen Werbespot mit ein paar kleinen Hörproben für euch:

BRAVO Hits 114: Das ist die Tracklist

CD 1

Ed Sheeran – Bad Habits Robin Schulz, Alle Farben & Israel Kamakawiwo'ole – Somewhere Over the Rainbow / What a Wonderful World Wes Nelson & Yxng Bane – Nice To Meet Ya Justin Wellington feat. Small Jam – Iko Iko Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People (Official UEFA EURO 2020 Song) Coldplay – Higher Power OneRepublic – Run Alvaro Soler feat. Cali Y El Dandee – Mañana Dua Lipa feat. DaBaby – Levitating P!nk – All I Know So Far Ava Max – EveryTime I Cry Joris x Gentleman x Jugglerz – Immer noch hier Wincent Weiss & Johannes Oerding – Die guten Zeiten Nathan Evans – Told You So Majestic x Boney M. – Rasputin Pietro Lombardi – Ti Amo Doja Cat & The Weeknd – You Right twenty one pilots – Saturday Lena – Strip YOUNOTUS x Mi Casa – Chucks Goodboys – Bongo Cha Cha Cha Calvin Harris feat. Tom Grennan – By Your Side Pascal Letoublon feat. Leony – Friendships (Lost My Love) Zoe Wees – Hold Me Like You Used To

CD 2

Måneskin – I Wanna Be Your Slave Michael Patrick Kelly –Throwback Clueso feat. Andreas Bourani – Willkommen zurück Bruno Mars, Anderson Paak & Silk Sonic – Leave The Door Open Sarah Connor – Alles in mir will zu dir LEA x Casper – Schwarz Vegedream – Ramanez La Coupe À La Maison Tesher & Jason Derulo – Jalebi Baby B-Case & Robin Schulz feat. Baby E – Can't Buy Love Griff – Black Hole Trinidad Cardona – Dinero Bella Poarch – Build A Bitch Tones & I – Cloudy Day Milky Chance – Colorado James Arthur – September Kelvin Jones – Pillow Papa Zeus – Can’t Stop (Oh No) Fred Again x The Blessed Madonna – Marea (We've Lost Dancing) Jonas Blue & LÉON – Hear Me Say Dynoro & 24k Goldn – Monsters Topic & Bebe Rexha – Chain My Heart Galantis, David Guetta & Little Mix – Heartbreak Anthem Beatzarre & Djorkaeff, LEA x Capital Bra – Sommer Shirin David – Lieben wir

