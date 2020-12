Die besten Throwback-Hits gibt's auf der BRAVO Hits Party 2000er

Stell dir vor, du bist auf einer Party und plötzlich spielt jemand einen richtig coolen Throwback-Track. Die Stimmung ist gut, alle rasten aus und TANZEN. Ach ja, wie sehr vermissen wir dieses Gefühl gerade. ABER es gibt eine Lösung: Mit der neuen BRAVO Hits Party 2000-er könnt ihr nämlich auch zu Hause feiern. Es erwarten euch 66 Tracks auf drei CDs, die für gute Laune sorgen. Britney Spears, No Angelns, The Pussycat Dolls, Westlife, Avril Lavigne, Anastacia und viele mehr: Auf der BRAVO Hits Party 2000er erwarten euch die Highlights aus den Jahren 2000 bis 2010. Ab dem 16. Dezember gibt's die BRAVO Hits Party 2000er als CD im Handel und im BRAVO Shop zu kaufen, natürlich ist sie auch bei Amazon Music, im iTunes Store und dem Google Play Store erhältlich. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit den Musik Hits der 00er!

BRAVO Hits Party 2000er: Die Tracklist

CD 1

1 Black Eyed Peas – I Gotta Feeling

2 Justin Timberlake feat. Timbaland – Sexy Back

3 Lady Gaga – Poker Face

4 Timbaland feat. Keri Hilson & DOE – The Way I Are

5 Sean Paul – Get Busy

6 The Pussycat Dolls – Don´t Cha

7 No Angels – Daylight In Your Eyes

8 Britney Spears – Oops!... I Did It Again

9 Outkast – Hey Ya!

10 Duffy – Mercy

11 Sugababes – Push The Button

12 Kesha – Tik Tok

13 Sexion D´Assaut – Désolé

14 50 Cent – In Da Club

15 Jennifer Lopez – Jenny From The Block

16 Peter Fox – Haus Am See

17 Culcha Candela – Hamma!

18 Nelly – Hot In Herre

19 Dante Thomas – Miss California

20 Lykke Li – I Follow Rivers (The Magician Remix)

21 Lumidee – Never Leave You (Uh-Oooh)

22 Nelly Furtado – Maneater

CD 2

1 P!nk – So What!

2 The Killers – Mr Brightside

3 Gossip – Heavy Cross

4 Kelly Clarkson – Since U Been Gone

5 Christina Aguilera – Fighter

6 Scissor Sisters – I Don't Feel Like Dancin'

7 Toploader – Dancing In The Moonlight

8 Avril Lavigne – Girlfriend

9 Juli – Perfekte Welle

10 Wheatus – Teenage Dirtbag

11 Take That – Shine

12 Westlife – Uptown Girl

13 Sunrise Avenue – Fairytale Gone Bad

14 Amy Macdonald – This Is The Life

15 Texas Lightning – No No Never

16 Peter Bjorn and John – Young Folks

17 t.A.T.u – All The Things She Said

18 Monrose – Hot Summer

19 Lily Allen – Smile

20 Gnarls Barkley – Crazy

21 Jan Delay – Klar

22 Anastacia – I´m Outta Love

CD 3

1 Jennifer Lopez – On The Floor

2 Usher feat. Pitbull – DJ Got Us Fallin´in Love

3 Flo Rida feat. Ke$ha – Right Round

4 Eric Prydz – Call On Me

5 Kylie Minogue – Can’t Get You Out Of My Head

6 Alcazar – Crying At The Discoteque

7 Bomfunk MC´s – Freestyler

8 Das Bo – Türlich, Türlich (sicher, Dicker)

9 The Underdog Project – Summer Jam

10 Die Firma – Die Eine 2005

11 Lena Meyer-Landrut – Satellite

12 Kate Ryan – Désenchantée

13 DJ Bobo feat. Irene Cara – What A Feeling

14 Loona – Rhythm Of The Night

15 *NSYNC – Bye Bye Bye

16 Marquess – Vayamos Companeros

17 Kevin Lyttle – Turn Me On

18 Basshunter – Boten Anna

19 Scooter – Nessaja

20 Michael Mind feat. Manfred Mann's Earth Band – Blinded By The Light

21 Madcon – Glow

22 Empire of the Sun – We Are The People

