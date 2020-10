BRAVO Hits 111: Deine neuen Lieblingstracks für den Herbst

Hol dir die neuen BRAVO Hits 111! Auf dich warten 45 coole Songs, die good Vibes versprühen und einfach nur happy machen! Mit dabei sind die Chartstürmer Katy Perry, Ava Max, LEA & Capital Bra, Dua Lipa, Juju und noch viele mehr. Jeder Track ist ein Ohrwurm, den du garantiert nicht mehr loswirst! Ab dem 2. Oktober gibt es die BRAVO Hits 111 als CD im Handel und im BRAVO Shop zu kaufen, natürlich ist sie auch bei Amazon Music, im iTunes Store und dem Google Play Store erhältlich. Worauf wartest du noch? Hier kannst du die BRAVO Hits 111 anhören oder bestellen!

BRAVO Hits 111: Das ist die Tracklist

CD 1

1. 24 Goldn Feat. Iann Dior – Mood

2. Cardi B & Meghan Thee Stallion – WAP

3. Ava Max – Who's Laughin' Now

4. Clueso – Flugmodus

5. Dennis Lloyd – Alien

6. Revolverheld – Leichter

7. Tate McRae – you broke me first

8. Dermot Kennedy – Giants

9. Bilie Eilish – My Future

10. LEA x MAJAN — Beifahrersitz

11. Johannes Oerding – Ungeschminkt

12. Katy Perry – Smile

13. Cro & badchieff – Fall auf

14. Silbermond – Ein anderer Sommer

15. Claire Rosinkranz – Backyard Boy

16. Matthias Schweighöfer – Lauf

17. Michael Schulte – For A Second

18. James Bay – Chew On My Heart

19. Lukas Graham & G-Eazy – Share That Love

20. J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy – Un Dia (One Day)

21. Pop Smokes Feat. Lil Tjay – Mood Swings

22. BAUSA & Juju – 2012

23. Capital Bra & Cro – Frühstück in Paris

CD 2

1. Jason Derulo – Take You Dancing

2. Kygo & Tina Turner – What's Love got to do with it?

3. Ofenbach & Quarterhead – Head Shoulders Knees & Toes

4. The Weeknd – In Your Eyes

5. Dua Lipa – Hallucinate

6. Mark Forster X VIZE – Bist du Okay?

7. Fleix Jaehn Feat. Nea & Bryn Christopher – No Therapy

8. Clean Bandit & Mabel Feat. 24kGoldn – Tick Tock

9. Topic & A72 Feat Lil Baby – Why Do You Lie To Me

10. Danny Avila & Ekko City – Bleeding Love

11. YOUNOTUS & Amber Van Day – Papa

12. Sigala & James Arthur – Lasting Lover

13. Vize & Joker Bra & Leony – Paradise

14. Glockenbach Feat. Mougleta – Dancing In The Dirt

15. Imanbek & Afrojak Feat Gia. Koka – Hey Baby

16. Matt Simons – better tomorrow

17. Kay One & Cristobal – Bachata

18. Pietro Lombardi – Cinderella

19. Bob Marley Ft. Robin Schulz – Sun Is Shining

20. Céline – Zu Besuch

21. Kitschkrieg Feat. Jamule – Unterwegs

22. Master KG Feat Nomcebo Zikode – Jerusalema