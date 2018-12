Pietro Lombardi & Mike Singer: Echte Bromance

Zwei der erfolgreichsten Sänger Deutschlands haben sich angefreundet: Pietro Lombardi und Mike Singer! Auf Instagram machte der DSDS-Star seinem „kleinen Bro“ jetzt eine zuckersüße Liebeserklärung.

Pietro Lombardi & Mike Singer: Besondere Verbindung

Am 30. November war es so weit: Die langersehnte Neuauflage der einst angesagtesten Musikshow Deutschlands, „The Dome“, ging in Oberhausen an den Start. Neben Stars wie Lena Meyer-Landrut, Rea Garvey und den Lochis waren auch Pietro Lombardi (26) und Mike Singer (18) mit dabei. Dass die beiden Sänger acht Jahre Altersunterschied haben, scheint überhaupt kein Problem darzustellen – Pietro und Mike haben sich gesucht und gefunden und sind sogar richtig gute Freunde. Das beweist ein Insta-Post, den Pietro Mike jetzt auf seinem Profil widmete: „Kleiner Bro! Einer der bodenständigsten und talentiertesten Künstler Deutschlands. Kannst immer zu mir kommen, wenn was ist, Maschine!“, schrieb der „Phänomenal“-Sänger neben ein Pic mit Mike, auf dem die beiden Arm in Arm in die Kamera grinsen. Mega cute! Nicht nur die Fans zeigten sich gerührt von dem Post, sondern auch Mike Singer selbst: „Einer der wenigen Brüder in der Szene!“, kommentierte er das Foto. Klingt ganz so, als würde die beiden wirklich eine tiefe Freundschaft verbinden. Und das ist wirklich etwas Besonderes! Denn gerade im Showbusiness ist es mega schwer, wahre Freunde zu finden!

Pietro Lombardi & Mike Singer: Gemeinsamer Song?

Wenig überraschend: Jetzt, wo diese Bromance öffentlich geworden ist, haben die Fans natürlich Hoffnung auf einen gemeinsamen Track der beiden. „Würde einen Song von euch beiden mega feiern. Was wäre das für eine kranke Kombination?“, kommentierte ein Fan das Pic. Bislang ist leider noch nichts darüber bekannt, ob möglicherweise eine Zusammenarbeit von Pietro und Mike anstehen könnte... Aber was nicht ist, kann ja noch werden ;)

