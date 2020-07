Das Konzept von "DSDS" kennt wirklich jeder: Im Casting singen die Show-Teilnehmer*innen vor der Jury. Diese bewertet Gesang und Auftreten der Bewerber*innen und entscheidet wer in die "Recalls" kommt. In der "DSDS"-Jury sitzt übrigens seit Staffel eins Poptitan Dieter Bohlen. Er ist ein richtiges "DSDS"-Urgestein und bei den Kandidat*innen besonders für seine strenge Kritik gefürchtet. In den "Recalls" bestimmt noch er, zusammen mit seinen Jury-Kolleg*innen, welche Kandidat*innen die Castingshow verlassen müssen. In den darauf folgenden "Mottoshows" bewertet die Jury zwar noch Gesang und Performance, über das Weiterkommen und den späteren Sieger oder die spätere Siegerin entscheiden dann aber die Zuschauer per Telefonabstimmung, SMS oder über das Internet. Bei DSDS 2021 wird sich einiges ändern: Dann gibt es nämlich zum ersten Mal die Möglichkeit sich online zu bewerben. Wir sind gespannt!

Auf einen Blick: Alle "DSDS"-Gewinner*innen und ihre Siegersongs

2003: Alexander Klaws mit "Take Me Tonight"

2004: Elli Erl mit "This Is My Life"

2006: Tobias Regner mit "I Still Burn"

2007: Mark Madlock mit "Now Or Never"

2008: Thomas Godoj mit "Love Is You"

2009: Daniel Schuhmacher mit "Anything But Love"

2010: Mehrzad Marashi mit "Don’t Believe"

2011: Pietro Lombardi mit "Call My Name"

2012: Luca Hänni mit "Don’t Think About Me"

2013: Beatrice Egli mit "Mein Herz"

2014: Aneta Sablik mit "The One"

2015: Severino Seeger mit "Hero Of My Heart"

2016: Prince Damien mit "Glücksmoment"

2017: Alphonso Williams mit "What Becomes Of The Broken Hearted"

2018: Marie Wegener mit "Königlich"

2019: David Herbrüggen mit "The River"

2020: Ramon Kaselowsky mit "Eine Nacht"

