DSDS: Die chaotischste Staffel ever!

Noch nie ging es in einer Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ so chaotisch zu, wie in der diesjährigen. Durch die Corona-Krise musste RTL zu drastischen Maßnahmen greifen. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden extrem verschärft, sodass kaum noch Leute im Publikum sitzen dürfen. Es wird sogar auf Tänzer verzichtet! Ein kompletter Abbruch der Staffel ist jedoch bis jetzt nicht geplant, trotzdem bangen einige DSDS-Kandidaten um weitere Liveshows. Vor knapp zwei Wochen tauchte dann auch noch ein Skandal-Video von Jury-Mitglied Xavier Naidoo auf, in dem er mutmaßlich gegen Flüchtlinge in Deutschland wetterte und rassistische Textzeilen in die Kamera flötet. Das war zu viel und RTL griff zu drastischen Maßnahmen: Xavier Naidoo flog in hohem Bogen aus der DSDS-Jury. Seitdem wurde nach einem neuen Juror gesucht…

ENDLICH: Er wird der neue DSDS-Juror

Lange wurde gemunkelt, ob er Xavier Naidoos Nachfolger wird. Wie sich jetzt jedoch rausstellt, haben sich alle mächtig geirrt! Gestern Abend gab es dann ENDLICH die Auflösung, wer morgen Abend neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti in der DSDS-Jury Platz nehmen wird. Und verkündet hat es kein geringerer, als der Pop-Titan selbst. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Dieter Bohlen ein Video und zeigte sich voller Vorfreude und Begeisterung über seinen neuen Juror-Kollegen: „Ich freue mich wahnsinnig, dass der Florian dabei ist. Meine absolute Wunschbesetzung. Jetzt habe ich Goldene Platten, Platin Platten und sogar einen Silbereisen! Besser geht’s doch nicht!“ Mit Florian Silbereisen hatte wirklich niemand gerechnet! Auch der Schlagerstar freut sich total auf seine neue Aufgabe, wie ein persönliches Video auf dem DSDS-Instagram-Kanal zeigt: „Dass ich jetzt mal mit Dieter Bohlen zusammenarbeiten darf, ist für mich wirklich etwas ganz ganz besonders! Ich hab auch ein bisschen Lampenfieber aber ich freue mich natürlich auf meine Jury-Kolleginnen und Kollegen und vor allem auf ganz tolle Kandidatinnen und Kandidaten!“ Dieses Jahr sind zudem besonders viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer die deutschen Schlager performen, weshalb Florian Silbereisen bestimmt eine tolle Bereicherung für die DSDS-Jury wird. Wir sind schon ganz gespannt, wie Flori sich so schlagen wird. Mitten in einer Staffel dazuzustoßen ist gar keine so leichte Aufgabe. Wir drücken ihm die Daumen 😉

