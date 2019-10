"DSDS"-Star Alphonso Williams an Krebs verstorben

Am Samstag wurde bekannt, dass der Sieger der 14. Staffel von "DSDS" seinem Krebsleiden im Kreise seiner Familie erlag. Nicht nur die Fans des sympathischen Sängers sind geschockt, auch viele Stars können die traurige Nachricht noch nicht glauben …

Katja Krasavice trauert um Alphonso Williams

So war YouTuberin und Sängerin Katja Krasavice eine der ersten, die ihr Beileid für ihren "Promi Big Brother"-Mitbewohner ausgesprochen hat: "Ich kann es nicht glauben und zittere am ganzen Körper. @AlphonsoWilliams_ ich habe dich als positiven und lieben Menschen kennengelernt und werde dich so in Erinnerung behalten. Ich wünsche deiner Familie und allen Angehörigen viel Liebe und Kraft. Mein herzliches Beileid." Was viele nicht wissen, auch Katja Krasavice musste schon mehrmals mit schlimmes Schicksalsschlägen kämpfen, den auch ihr Bruder lebt nicht mehr.

Dieter Bohlen: "Alphonso hat alle zum Lachen gebracht!"

In der "Bild" erinnert sich auch "DSDS"-Chef-Juror Dieter Bohlen an seine Zeit mit Alphonso Williams: "Alphonso hat uns alle immer zum Lachen gebracht. Er war immer gut drauf und hat dabei eigentlich nie in erster Linie an sich und seinen Erfolg gedacht. Er war hilfsbereit und wie ein Vater zu unseren Kandidaten und wie ein Freund zu uns. Ich habe ihn als tollen Künstler mit dem besonderen Etwas geschätzt. Der Familie wünsche ich viel Kraft."

Nach Krebs-Tod von Alphonso Williams: Familie bittet um Spenden

Mit nur 57 Jahren musste sich die Familie von Alphonso für immer von ihm verabschieden. Da die Kosten für seine Behandlung und früheren Rechtsstreitigkeiten hoch waren, bittet die Familie nun um Spenden. Auf der "GoFundMe.com"-Seite heißt es hierzu: „Es wurden alle verfügbaren Gelder und Mittel aufgewendet, damit es Alphonso besser geht. Nun steht die Familie vor einem finanziellen Ruin. Auch wenn die Williams immer alles gut alleine gemeistert haben, wissen wir als enge Freunde, dass sie jetzt Hilfe benötigen.“ Mit dem gesammelten Geld soll die Bestattung von Alphonso bezahlt werden und Familienmitgliedern aus Amerika die Reise zu dieser bezahlt werden.

Auch wir von BRAVO wünschen den Angehörigen von Alphonso alles erdenktlich Gute und drücken unser herzlichstes Beileid aus.